Ilyen jellegű pozíciók egyebek mellett a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában is előszoktak fordulni, így mindenképpen érdemes erre a platformra is kiterjeszteni az álláskeresést. Ezek a kereskedelmi, eladói állások Zalaegerszegen is keresettek. A következőkben a gyakran visszatérő lehetőségekre hozunk néhány példát!

Eladó

Eladói munkalehetőség már több esetben is előfordultak a ZalaegerszegAllas.hu felületén. Többek között kerestek már a munkáltatók dohányboltba, benzinkútra, bútorboltba és gyógyászati eszközökkel foglalkozó boltba is eladót az állásportálon keresztül. A feladatokat valamennyi esetben a vásárlók udvarias kiszolgálása, a pénztárkezelés, a bolt rendben tartása, illetve adott esetben az árufeltöltés jelentette.

Az ilyen típusú munkakörök betöltéséhez általában középfokú végzettségre van szükség, azonban sok esetben a munkáltatók eltekintenek ettől, és inkább a személyes tulajdonságokra helyezik a hangsúlyt. Ezek kapcsán pedig a vevőközpontú gondolkodásmód, a kiváló kommunikációs képesség, valamint az önállóság jelenti az alapvető elvárást.

Értékesítő

Az értékesítői vagy üzletkötői munkák feltűnése szintén nem ritka a zalaegerszegi állásportál esetében. Ezekben a pozíciókban az alapvető feladatot a képviselt cég termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítése jelenti. Természetesen ez történhet már meglévő, illetve korábbi ügyfelek részére is, de emellett az értékesítőnek fontos feladata, hogy új vásárlókat is találjon.

A kezdő értékesítői pozíciók jellemzően már akár középfokú végzettség birtokában is betölthetőek, és általában nem igényelnek releváns szakmai tapasztalatot. A nyitottság, a proaktív hozzáállás, a kiváló kommunikációs képesség és a tanulékonyság ugyanakkor elengedhetetlen feltételei a sikeres helytállásnak.

Területi képviselő

Végezetül pedig a területi képviselői állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek ugyancsak többször előfordultak már a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában. Ebben a pozícióban már nagyobb felelősségű feladatokkal lehet találkozni, amibe egyebek mellett a meglévő üzleti partnerek rendszeres látogatása és igényeinek felmérése, a látogatásokról szóló riportok elkészítése, a piackutatás, az új szerződések megkötése és a vezetéssel való kapcsolattartás is beletartozik.

Éppen ezért ezekhez a pozíciókhoz általában legalább 2-3 éves releváns szakmai tapasztalat szükséges, illetve a felsőfokú végzettség is gyakran megkövetelt. Ezenkívül pedig a B kategóriás jogosítvány, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek (pl. MS Excel, Word stb.), valamint a kommunikációképes idegennyelv-tudás képezi részét az elvárásoknak valamennyi alkalommal.