Elektromos autó használtan – itt is átverhetnek!

Attól függetlenül, hogy a használt elektromos autók többsége még nincs tíz éves, ugyanúgy átverhetnek minket az eladáskor. Ha itt nem is attól kell tartanunk, hogy az autó túl öreg lesz, bőven akad más, ami miatt érdemes már a személyes megtekintés előtt ellenőrizni az autó alvázszámát, például a carVertical alvázszámkereső szolgáltatással. A gépkocsi alvázszámát beütve részletesen megkapjuk a kocsi előtörténetét és az esetleges baleseteket, sérüléseket is átláthatjuk. Az elektromos autók esetén ugyanis ez az, ami főleg problémát jelenthet. Az eltitkolt balesetek, a plusz fényezéssel eltussolt karcolások, repedések nagyobb problémák lehetnek egy elektromos autó esetén, mint annak túlkorossága. Illetve az akkumulátor kora és használtsága is olyan szempont, ami egy elektromos autónál felmerülhet, mint problémaforrás. Ha azt látjuk, hogy az az autó túl sokat futott és nem volt semmiféle akkumulátorcsere, akkor a modellnek megfelelően tudunk kalkulálni egy lehetséges használtsági állapotot, ami jó támpont a gépkocsi állapotának felmérésekor.

Eljött a használt elektromos autók dömpingjének ideje

Pár éve még a használt elektromos autók piacán szinte csak vadonatúj, alig használt és méregdrága modelleket kaptunk. Ennek egyrészt az elektromos autók gyártásának magas ára, másrészt a viszonylagos újdonsága volt az oka. Utóbbi azt jelenti, hogy egyszerűen nem volt akkora kínálat, hogy olcsóbban adják a használt modelleket. Viszont ez mára változott. Amióta az elektromos autók technológiája is fejlődött, azóta megindult a dömping. Egyre jobb és egyre többfélébb modell került piacra. A márkák egymás után adták ki a saját verzióikat, főleg a Tesla megjelenése után. Ez pedig már elég versenyalapot jelentett ahhoz, hogy egyre több modell jelenjen meg a használt autók között is. A mai kínálat pedig igazán mesés. Már pár millió forintért is kapunk kifejezetten fiatal elektromos autót használtan, ami remek hír lehet sokak számára.

Megéri használt elektromos autót választanunk?

Az elektromos autók piaca és ezzel együtt az infrastruktúrája rohamosan fejlődik. Az állam kifejezetten támogatja ráadásul az elektromos gépjárművekre való átállást, ami miatt egyre több töltőállomás létesül országszerte. Ez azt jelenti, hogy már nem igazán kell például azért aggódnunk, hogy egyszerűen kifogy az energia az autónkból, mielőtt tölteni tudnánk. Ezen kívül a fiatalabb elektromos autók hatótávolsága is jelentősen megnőtt. Az elektromos modellek tehát napjainkra már egy kipróbált technológiai fejlődést jelentenek. Megvan hozzájuk a kiépített infrastruktúra, ráadásul ez a szervizeltetése kapcsán is adott. Igaz, hogy még sok kisebb vidéki szervizben kevésbé gyakorlottak az e-kocsik szervizelésében, viszont a nagyobb cégeknél már teljes mértékben alapvető, hogy értenek vidéken is az elektromos autókhoz, vagyis ebből a szempontból sem kell aggódnunk.