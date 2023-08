Miért érdemes megszervezni?

Egy munkahelyen jelentős szerepe van a kollégák közötti megfelelő minőségű kommunikációnak és kapcsolatnak, mert ha bármelyik csorbát szenved, az fontos munkafolyamatokat akaszthat meg. A csapatépítő programok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a munkatársak jobban megismerjék egymást, ezáltal javulhat az együttműködés és a munkavégzés hatékonysága is. Ilyenkor a kollégák kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből, feloldódhatnak és jól érezhetik magukat.

Ha esetleg vezetőként konfliktust észlelünk a csapatunkban, akkor még egy indokunk van ilyesmit szervezni: a kötetlen beszélgetések vagy akár irányított közösségi programok során a problémák felszínre kerülhetnek, és lehetőség adódik ezeket munkahelyen kívüli, informálisabb környezetben tisztázni.

Ilyen a tökéletes csapatépítő program

A tökéletes csapatépítő program egyik legfontosabb ismérve, hogy mindenki jól érzi rajta magát. De mégis hogyan csináljuk ezt, mi mindent vegyünk ehhez figyelembe?

Oldja a hangulatot

Akár beltéren, akár kültéren tartjuk az eseményt, érdemes már az elején az úgynevezett jégtörő feladatokat alkalmazni, amelyek segítik a csapattagok oldódását és a gördülékenyebb kommunikációt. A jégtörők mellett a különböző kvízek és játékos feladatok fejlesztik az együttműködést, a csapatban való gondolkodást is.

Erősíti a munkahelyi kapcsolatokat

Az önismereti jellegű tesztek, feladatok önmagukhoz és egymáshoz is közelebb engedik a munkatársakat, empátiakészségüket és érzelmi intelligenciájukat is növelik. Ezeket a teszteket a program elején és végén is ajánlott kitölteni, így mindenki számára láthatóvá válik, hogy a nap elején honnan, milyen lelki állapotból indultak, és a nap végére hová jutottak. Ez a munkahelyi nehézségek megoldásához is kapaszkodót nyújt, illetve motiváló erővel bír.

Fejleszti a készségeket

A csapatépítő program kooperatív feladatai, játékai során az introvertáltabb csapattagok is könnyebben megnyílnak. Az ilyen feladatok megoldása során a kollégák hasonló vagy ugyanolyan erőforrásokat alkalmaznak, mint a munkahelyi környezetben. Így később, egy komolyabb nehézség esetén már tudatosabban nyúlhatnak ezekhez a megoldási módszerekhez, nem utolsósorban pedig új, kreatívabb stratégiai technikákat is tanulhatnak.

Maradandó élményt nyújt

Hogy ne csak a feladatokon és kvízeken legyen a hangsúly, érdemes beiktatni egy vagy több élményprogramot is, ami kikapcsolja, feltölti a résztvevőket, amivel valami újat tudnak kipróbálni.

Fontos kiemelni, hogy a tökéletes csapatépítő élményhez hozzátartozik, hogy ne kényszerítsünk bele senkit olyan szituációba, feladatba, amelyben nem szeretne részt venni! Vezetőként és munkatársként is illik tiszteletben tartani a másik személy határait.

Néhány ötlet, ha elakadnánk

Nincs ötletünk? Adunk pár tippet, hogy a legjobb csapatépítő programot hozhassuk össze a kollégáknak!

Városnéző séták

Ez az a program, amivel nem lehet tévedni. Nemcsak megmozgat, de számos új információval is gazdagítja tudásunkat. Ha van a csapatban esetleg olyan, aki mondjuk egészségügyi problémák miatt nem bírja a mozgást, akkor a séta tökéletesen kiváltható egy városnéző vonatozással is! Ilyen kisvonatot már szinte minden városban találunk.

Gasztronómiai programok, borkóstolók

Egy jól megválasztott gasztroprogram vagy borkóstoló garantáltan vidám hangulatot hoz magával! A fővárosban és vidéken is számtalan lehetőség adódik kulináris élményszerzésre, legyen az beltérre – borvacsora, ételkészítő workshop – vagy kültérre – borhét, gasztronómiai bemutató – szervezve.

Kulturális programok

Múzeumlátogatás, koncert, kulturális fesztivál – minden évszakban találhatunk olyan kulturális programot, ami a csapat összes tagjának érdeklődését felkelti.

Közösségi cselekvés

Választhatunk olyan tevékenységet is, amivel jó ügyet szolgálunk, amivel segíthetünk másokon. Ilyen például a hulladékszedés, a menhelyek támogatása, az ételosztás a rászorulóknak vagy éppen az adománygyűjtés egy közösen kiválasztott célra.

Indulhat a csapatépítés!

Vezetőként felelősséggel jár a csapat irányítása és a csapatépítő programok megszervezése is. Egy ilyen eseménynél az a cél, hogy a munkatársak felszabadultan érezzék magukat. Teljes sikert viszont akkor érünk el, ha a szervezet hatékonyságára és termelékenységére is pozitív hatással lesz az alkalom. Ehhez érdemes olyan programot összeállítani, amelyben a készségfejlesztés és a szórakozás is megjelenik.