6,1 versus 6,7?

Ahogy azt már megszokhattuk, két méretben érkeznek a készülékek. Az alap modell 6,1 hüvelykes nagyságával toppan be a színre, míg a Plus alternatíva 6,7 hüvelykes méretével hívja fel magára a figyelmet. Végül, de korántsem utolsó sorban az iPhone 15 kétféle Pro verzióval is csábítja a felhasználókat, egy 6,1 és egy 6,7 hüvelykes modellel.

Ami az iPhone 15 tokokat illeti, azt rebesgetik, hogy a bőr tok ideje hamarosan lejár, ellenben megannyi más fazon könnyedén beszerezhető, ami stílusosságával hozzájárulhat az eszköz vonzó megjelenéséhez. Mert érheti akármennyi kritika a gyártót, a mobilok még mindig az elegancia képviselői. Sokan persze pont ezért ostorozzák az arany almát, mondván nem igaz, hogy nem tud változtatni egy kicsit a küllemen, ideje lenne már valami nagy dobással előrukkolni. De a vállalat eddig nem így gondolkodott, és a helyzet az, hogy a gyakorlat azt mutatja, tényleg arra van igény, ami eddig is volt, azaz a megbízható állandóság jelenleg vonzóbb, mint az ismeretlen bizonytalanság.

A régebbi tokok bevethetőek az új széria tagjainál?

Nem! Bár alapvetően minimális méretbeli változtatások jellemzik a sorozat tagjait, ám ezek a nüánsznyi eltérések arra elegendőek, hogy mondjuk a régi, iPhone 14 esetében szuperáló tokok már nem megfelelőek, nem illeszkednek, nem alkalmazhatóak sikerrel. Ez félig jó, félig rossz hír, hiszen aki ezen szeretett volna spórolni, kénytelen némi kiadással élni, ugyanakkor minden új mobil valahol megérdemli a minden tekintetben rá szabott tokot. A választék hatalmas, legyen szó Pro, Pro Max, Plus vagy sima iPhone 15 készülékről, azaz bárki könnyedén ráakadhat arra a típusra, fazonra, színvilágra, ami a tényleges, nagybetűs személyes kedvenc.