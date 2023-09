Ebben a cikkben tehát olyan kulcsfontosságú online marketing trendeket vizsgálunk meg, amelyek 2024-ben jelentős hatással lesznek az eredményekre. Amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára azt is, hogy innovatív módon lépjenek kapcsolatba a célközönségükkel, mindemellett fenntartható növekedést érjenek el.

Forrás: WhitePress

Online marketing trendek 2024-ben

1. Chatbotok

2024-ben a chatbotok továbbra is kulcsszerepet játszanak a személyre szabott és valós idejű ügyfélélmény biztosításában. A fejlett mesterséges intelligencia alapú chatbotok még kifinomultabbak lesznek és olyan továbbfejlesztett képességeket biztosítanak a vállalkozások számára, mint a természetes nyelvi feldolgozás, a hangulatelemzés és a több platformon keresztüli zökkenőmentes integráció.

Ezek a chatbotok fontos szerepet játszanak majd az ügyfelek interakcióinak automatizálásában, a kérdések megválaszolásában és a vásárlók vásárlási útja során is megbízható döntéstámogató eszközként működhetnek.

2. AI által vezérelt e-mail-optimalizálás

A következő nagy ugrás az e-mail marketingben az AI használata lesz. Például abban az esetben, ha a vállalkozás által használt e-mail marketing platform mellé egy mesterséges intelligencia alapú elemző platformot is integrál a cég, a különböző e-mail marketing kampányok teljesítményének elemzésével és azok optimalizálásával növelhető a jövőbeni kampányok eredményessége.

Az AI gépi tanulási képességeinek segítségével például meg tudják vizsgálni a korábbi e-mail-marketing kampányokat és az emberi elme által figyelmen kívül hagyott vásárlói magatartásokkal kapcsolatos összefüggésekre mutathat rá.

Emellett pedig az e-mailek A/B tesztelésébe is besegíthet, ahogy akár a komplett e-mail marketing kampányba is beépíthető egy mesterséges intelligenciával működő chatbot, ami 0–24 órában az érdeklődők rendelkezésére áll. Az AI gyakorlatilag arról gondoskodik, hogy a cég rendelkezésére álló e-mail adatbázis a lehető legjobban ki legyen maxolva az eredmények szempontjából.

3. Adatvédelem és átláthatóság

Az adatvédelemmel kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt az ügyfelek egyre inkább tudatában vannak személyes adataik gyűjtésének és felhasználásának módjaival, valamint kockázataival.

2024-ben a vállalkozásoknak prioritásként kell kezelniük az adatvédelmet és az átláthatóságot, hogy bizalmat építsenek a közönségükben. A szigorúbb szabályozások és a változó fogyasztói elvárások megkövetelik majd a marketingesektől, hogy kifejezett beleegyezést szerezzenek az adatgyűjtéshez és -felhasználáshoz, miközben átlátható gyakorlatokat kell alkalmazniuk az ügyfelek által adott információinak kezelésében.

4. Személyre szabott tartalomélmények

Ahogy a fogyasztók egyre jobban hozzászoknak a személyre szabott élményekhez, a márkáknak túl kell lépniük az alapvető szegmentáláson, hogy minden érintkezési ponton személyre szabott tartalmat biztosítsanak ügyfeleiknek és az érdeklődőknek.

2024-ben az AI által támogatott extrém személyre szabás kerül a középpontba. A rendkívül fejlett analitika lehetőségek és gépi tanulás ötvözésével személyre szabott és a fogyasztó számára releváns tartalomajánlások, termékjavaslatok és egyéb ajánlatok is a szeme elé kerülhetnek. A személyre szabottság ezen szintje lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy mélyebb szinten vonják be az ügyfeleket, növelve ezzel a vásárlók hűségét és elköteleződését, illetve a konverziókat.

5. A közösségi média és a Stories

Az olyan platformok, ahol lehetőség van a rövid Stories-videók közzétételére, továbbra is dominánsak maradnak. Ilyen például az Instagram és a Snapchat. Ezek a rövid életű, magával ragadó tartalomformátumok lehetőséget biztosítanak a vállalkozásoknak arra, hogy bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat és a színfalak mögött szerzett tapasztalataikat kreatív megnyerő módon, a 24 órás kontent-élettartamot sürgetésként felhasználva mutathassák be.

A közösségi média Stories-funkcióit aktívan megdolgoztató márkák képesek lesznek megragadni közönségük figyelmét. Remek lehetőség lesz ez arra is, hogy hiteles kapcsolatokat teremtsenek a követői bázissal.

6. Az influencer marketing evolúciója

2024-ben az influencer marketing átalakul, a hangsúly az autentikusságon, a hosszú távú partnerségeken és a mikro-influencereken lesz. A követők és vásárlók egyre igényesebbek, a talmi megjelenések helyett inkább a valódi kapcsolatokat és az átlátható együttműködéseket keresik.

Azok a márkák, amelyek hosszú távú kapcsolatokat alakítanak ki az értékrendjükhöz igazodó influencerekkel és valódi kapcsolatban állnak, illetve párbeszédet folytatnak a közönségükkel, nagyobb hitelességet és elkötelezettséget fognak tapasztalni, mint korábban.

7. A hangalapú keresés optimalizálása

2024-ben a hangalapú keresés optimalizálása kulcsfontosságú lesz a vállalkozások számára. Mivel egyre több felhasználó támaszkodik hangutasításokra információk, termékek és szolgáltatások keresésekor, a márkáknak módosítaniuk kell SEO-stratégiáikat a hangalapú kérdezések/lekérések kihasználásához.

8. A kiterjesztett valóság (AR) tapasztalatai

2024-ben a kiterjesztett valóság továbbra is forradalmasítja a márkák közönségükkel való kapcsolattartását. Az AR-technológia lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy emlékezetes és hasznos felhasználói élményeket nyújtsanak a vásárlási folyamat során.

De a legjobb az, hogy az AR-technológia az ügyfelek és vásárlók számára is előnyös, mert a segítségével virtuálisan is kipróbálhatják a termékeket, vizualizálhatják a tereket, és interakcióba léphetnek a márkával is.

Az AR-technológia egyre kedveltebb online marketing trend, a divatipar virtuális kipróbálási élményeitől az AR-alapú lakberendezési eszközökig bezárólag az AR-t felkaroló márkák kiemelkedő és emlékezetes vásárlói élményeket teremtenek.

A digitális és online marketing környezet fejlődésével a vállalkozásoknak folyamatosan tájékozódniuk kell a legújabb trendekről, hogy továbbra is versenyképesek maradjanak. 2024-ben a párbeszéd alapú marketing, az adatvédelem, a személyre szabott tartalomélmények, a közösségi média sztoriélményei, az influencer marketing evolúciója, a hangalapú keresés optimalizálása és a kiterjesztett valóság lesznek azok a trendek, amelyek alapján az előrelátó márkák és vállalkozások kialakítják az online marketingstratégiájukat.