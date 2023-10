A Tivafa Kft. készen vásárolja a fűrészárut a szomszédos országokból, s megfelelő kiegészítő szolgáltatásokkal látja el, ilyenek például a gyalulás, favédelem, kiszállítás, de vállalnak festést is, a megrendelők igényei szerint. Asztalosüzemükben egyedi bútorok, nyílászárók gyártásával foglalkoznak. A fa nyílászáró a Balaton-felvidék tájjellege miatt kedvelt a környéken, a megfelelő fizetőképes kereslet és a minőségi termékek iránti igény folyamatosan biztosítja megrendeléseiket. Új építésű családi házaknál keresett az egyedi bútorok, lépcsők teljes körű elkészítése épület- és bútorasztalos szinten is. – Asztalosműhelyük hét-nyolc fővel működik, tanulókat is foglalkoztatunk. Az utánpótlásban talán most érezhető az, hogy a fiatalok az építőipari bérrendezést tekintve nagyobb arányban választják a szakmunkás-pályát, ami mindenképpen pozitív – mondja el Titscher Zsolt. (X)

CÉGADATOK

Tivafa Kft., Tivafa-Ker Kft.

Felsőörs-Köveskútpuszta, hrsz.: 0119/29

Tel.: +36-87/713-014, +36-30/337-1293

www.tivafa.hu