Hirdetés 14 órája

Ezt vedd figyelembe, mikor karnist választasz

Ha függönyöket szeretnél az otthonodba, az első lépés az, hogy kiválasztod a megfelelő karnist, ami ideális a kiszemelt helyre, és esztétikai értelemben is megállja a helyét. A választék szerencsére elég széles, az alapanyagot, a színt, illetve a kialakítást is tekintve. Hogy neked ezek közül melyikre lesz szükséged, az egyrészt, egyéni ízlés kérdése, másrészt, meghatározza a helyiség többi eleme is.

PR cikk PR cikk

Forrás: ronstik - stock.adobe.com

Ne csak a funkciót nézd! Egy megbízható karnis alapvetően funkcionális tárgy, de természetesen esztétikai értéke is van. Éppen ezért, nem mindegy, hogy milyet választasz. A karnis típusa. Először azt érdemes eldönteni, hogy mennyezeti karnis szeretnél vagy falit. Előbbi a plafonon rögzíti a függönyt, míg utóbbi merőlegesen nyúl ki a falból. Ez egyrészt esztétikai kérdés, kinek mi tetszik, másrészt ugyanakkor vannak olyan típusú ablakok, amelyeknél csak az egyik típus felrakása lehetséges.

Az esztétikai jegyek. A karnisok lehetnek többféle színűek és stílusúak. Hogy ezek közül melyiket választod, azt érdemes ahhoz igazítani, hogy milyen stílusú a helyiség többi része. Egy modern stílusút ne akarj például berakni egy kissé antik bútorokkal berendezett nappaliba, mert nem fog jól mutatni. Ugyanez a helyzet a színekkel: a karnis színe igazodjon a helyiség színvilágához.

Miből készült? A függöny karnisok közt különböző alapanyagúakat is találsz. Vannak műanyag, fa, sőt, fém karnisok is. Hogy melyik lesz az ideális, az magának a helyiségnek a stílusától függ, de persze az is eltérő lehet, hogy ki mit preferál. A műanyag variációk gyakorlatilag karbantartásmentesek, a fémek nagyon tartósak, de sokan még mindig a klasszikus fa mellett teszik le a voksukat. Természetesen minden karnishoz lehet külön kiegészítőket is vásárolni. Így függönykarikákat, csipeszeket, rudakat, karnistartó konzolokat külön is beszerezhetsz, ha csak egy kis részlet hiányzik. Egy lakás akkor igazán szép, ha a részletek is passzolnak, éppen ezért fordíts megfelelő figyelmet a karnis kiválasztására is!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!