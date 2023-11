Megfelelő hirdetési platform kiválasztása

A megfelelő hirdetési platform kiválasztása több szempontból is kiemelt fontossággal bír. Ezek egyike az elérés, vagyis, hogy az adott felületen keresztül mennyi emberhez lehet eljutni egy-egy álláshirdetéssel. Lényeges szempont továbbá a megbízhatóság is, hisz az álláskeresők jellemzően az átlátható platformokat részesítik előnyben, ahol nincs okuk kételkedni a hirdetések valódiságában. Ezenfelül pedig a költséghatékonyságot is érdemes szem előtt tartani, például, hogy az adott oldal kínál-e kedvezményeket, kedvező hirdetési csomagokat vagy egyéb extrákat.

Az ezen kritériumoknak megfelelő felület megválasztása korántsem egyszerű feladat. Mégis akadnak olyan platformok, amelyek eleget tesznek az említett feltételeknek. Példaként lehetne említeni az IT-Nav Hungary Kft. állásportáljait, ahol akár 200 helyi állásportálra is van lehetőség kiterjeszteni a toborzást, és amelyek felületein naponta álláskeresők tucatjai pályáznak. Emellett a hirdetési csomagokban egyéb, a toborzás hatékonyságát elősegítő funkciók is elérhetőek.

Vonzó álláshirdetés

A platform megfelelő kiválasztása egy hatalmas lépés, ugyanakkor korántsem elég. Olyan hirdetést is kell azon közzétenni, ami felkelti az álláskeresők érdeklődését. Ennek egyik fontos eleme magának a cégnek a rövid, mégis tartalmas bemutatása, ami alapján az álláskereső megismerheti a hirdető vállalat tevékenységi körét, értékeit és egyedi vonzerejét. Ezenkívül kiemelt jelentőséggel bír a feladatok és az elvárások világos megfogalmazása. Csak így tudja ugyanis az álláskereső beazonosítani, hogy illik-e képzettségéhez és az elképzeléseihez az adott munkakör.

Ezek mellett pedig érdemes felhívni a figyelmet a cég által kínált kedvező feltételekre is, legyen szó akár a bérezésről, a munkakörülményekről, a karrierépítési lehetőségekről vagy a beosztásról. Ha mindez egyedi megfogalmazásban, kreatív stílusban történik, az valószínűleg még több álláskereső érdeklődését fogja felkelteni.

Optimalizált interjúfolyamatok

A toborzás sikerességét mindemellett az interjúfolyamatok felépítése is jelentős mértékben meghatározza. Érdemes strukturált, előre meghatározott kérdésekkel és értékelési szempontokkal készülni egy-egy interjúra. Ez ugyanis segít a jelöltek egységes értékelésében és összehasonlításában. Fontos továbbá, hogy a feltett kérdések összhangban legyenek a céges kultúrával és értékekkel, valamint megfelelő képet adjanak a jelöltek képességeiről és a vállalathoz való illeszkedésükről.

Persze mindemellett az is egy fontos optimalizálási szempont, hogy egyáltalán kik kerüljenek behívásra az állásinterjúra. Ennek hatékonyabb eldöntéséhez egyes pozíciók kapcsán érdemes lehet motivációs levelet is kérni, hisz ezáltal lehetőség nyílhat a pályázók szakmai életútjának, jövőbeli elképzeléseiknek részletesebb megismerésére. Sőt, az itnav.hu weboldalhoz kötődő állásportálokon akár videós előszűrési funkciót is alkalmazhatnak a munkaadók, aminek révén videós válaszokat fogadhatnak a hirdetésük részeként előre megfogalmazott kérdéseikre.