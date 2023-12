Az általános adminisztrátori feladatkör

Egy általános adminisztrátor széleskörű feladatokat lát el, amelyek az iroda zavartalan és hatékony működését hivatottak szolgálni. Teendőinek egy jelentős részét a dokumentumkezelés teszi ki, vagyis rendszerezi, archiválja, illetve digitalizálja azokat. Fontos feladata továbbá a szervezés és az ütemezés is, amelynek során időpontokat egyeztet, találkozókat, tárgyalásokat, rendezvényeket és konferenciákat szervez meg, például a vezetés számára.

Mindez természetesen megannyi kapcsolattartói tevékenységgel is együtt jár, legyen szó annak személyes, telefonos vagy internetes formájáról. Az irodai adminisztrátor tehát gyakran egyfajta információs forrás a munkatársak és a külső felek számára. Jellemző szelete továbbá a munkakörnek a postakezelés, valamint az irodaszervezés is. Utóbbi alatt értjük például az irodai kellékek és felszerelések rendelését, kezelését, illetve raktározását is.

Ezenkívül egy irodai adminisztrátor számos adatbeviteli tevékenységet is végez, frissíti az adatbázisokat, valamint továbbítja a szükséges dokumentumokat és adatokat a megfelelő személyes számára. Sőt, olykor a számlázásban, a házipénztár kezelésében, illetve különböző kimutatások összeállításában is segédkezik.

Elhelyezkedés adminisztrációs munkakörökben Békéscsabán

Az adminisztrációs állások kedvelt célpontjai a békéscsabai álláskeresőknek.A BekescsabaAllas.hu kínálatában például már több alkalommal is előfordult általános irodai adminisztrátori munkalehetőség. Ezenkívül pedig különböző asszisztensi munkakörök is képezték már részét az álláskínálatnak, amelyek feladatköre jelentős részben ugyancsak adminisztratív tevékenységeket foglalt magában.

Az ilyen és ehhez hasonló pozíciók megpályázásához általában legalább középfokú végzettségre (érettségi) van szükség. A tapasztalat tekintetében változóak az elvárások, egyes munkáltatók megkövetelik az irodai környezetben szerzett jártasságot, míg mások pályakezdőket vagy más területről érkezőket is előszeretettel alkalmaznak.

A magabiztos számítógépes ismeretekre ugyanakkor valamennyi esetben szükség van, különös tekintettel az MS Office programcsomagra, ami a mindennapi munkavégzés egyik alapvető kelléke. Ezenfelül az ügyintézői teendők miatt a B kategóriás jogosítvány is gyakori elvárás, továbbá, ha az adott cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik, akkor a kommunikációképes idegen-nyelvtudás is részét képezheti a követelményeknek.

Mindemellett jellemzően bizonyos személyes tulajdonságok is kiemelésre kerülnek az adminisztrátori álláshirdetésekben. Ilyen például a pontosság és a precizitás, amire többek között az adatbeviteli feladatok miatt van nagy szükség. De gyakori elvárás a jó szervezőképesség és a rugalmasság is, hisz egy adminisztrátornak hatékonyan kell beosztania az idejét, illetve nem okozhat számára nehézséget a változó helyzetekhez és prioritásokhoz való alkalmazkodás. Ezenkívül pedig a kiváló kommunikációs képesség is egy általános elvárás, amit a mindennapi kapcsolattartói feladatok indokolnak.