Az üzleti életből kedvtelésből a borhoz forduló Streit György a kívülről jött ember konvencióktól mentes lendületével a törté­nelmet is segítségül hívta a brandépítéshez. Így jött az ötlet a nagyanyai ágon családi ősként tisztelt, 200 éve született honvéd főhadnagy, Zágonyi Károly nevének és le­gendájának márkanevükhöz kölcsönzésére. Ahogy fogalmaznak, az ő virtusát, őserejét, győzni és élni akarását töltik palackjaikba – az idei jubileumot egy különleges Grand Union-házasítással megtisztelve.

Fotó: KISS `GADGET` ZOLTAN

Lelkes és szakértő csapatukkal – köztük is a fiatal főborász Horváth Jánossal – mára sok energiával, tudatos munkával egyedisége mellett is professzionális szőlőbirtokot és borpalettát teremtettek.

A villányi Oportó utcában a múltból merítve, a jelen szorgalmával szó szerint a jövőt építik: a szőlődombok között éppen megszülető futurisztikus borház – miként a tőkék – maga is a természet erőiből merítkezik. Ahogyan megálmodója, Kistelegdi István, az Óbudai Egyetem Ybl Mikós Építéstudományi Kar építész professzora, az Energia Design Kutatócsoport vezetője kifejti, az energetikai formatervezés jegyében szimulációk sorozatával megalkotott, ezerkétszáz négyzetméterével is a tájba simuló, alulról ferdített hajóra, felülről piramisokra, összességében egy „aszteroidra” emlékeztető épülettel még az aerodinamikai szimulációs tesztelésre is kitértek, hogy a legjobban kihasználhassák a szélben, napban és földben rejlő energiákat. Klímazóna-alapú térszervezése és a natúr szellőzést tovább segítően ferdén megépített kürtő burkolatai a pincében és a talajszinten elsősorban a termelés és bortárolás energetikai igényeit, természetes klimatizálását hivatottak a leghatékonyabban kielégíteni. A futurisztikus, áramvonalasan kidudorodó földszinti formával 30%-kal csökkent az építmény hőenergia-igénye. A lapos tetőszint különleges panorámájú, ugyancsak a legkisebb hőveszteség érdekében formált-tájolt élményterei és terasza pedig a leendő vendégeknek kínál páratlan élményt a borkóstoláshoz.

A Siklóson és Villányban elterülő, 7,5 hektárnyi dűlőik 35–40 ezer palacknyi borhoz adnak termést. Tudatosan fenntartható, környezettudatos és emberléptékű jövőképpel, így a paletta nem túl széles, de magas minőségre tör.

A vezércsalád a Streit-Zagonyi kollekció, sorában legelső bordói házasításukkal, a 2015-ben a márkát gyorsan beazonosító, Nemzeti Borkiválósággá és hamar hiánycikké nemesedő friss, fiatalos, mégis tartalmas Unionnal. Vagy a ’16-os, 2018-ban VinAgora-, 2021-es Vinalies-aranyérmes cabernet sauvig­nonnal. És ugyanezen évjárat merlot-jával, a tulajdonos és a főborász ítélete szerint is csúcsborukkal. 2023-ban pedig a „Winelovers TOP100 magyar bor” nagy seregszemléjén kékfrankos rozéjukkal jutottak a csúcs tizenkettőbe.

A könnyedebb, jó értelemben populáris Zagonyi termékcsalád főként fehér- és rozéboraikra, valamint vörös cuvée-jükre épül. Közte a különösen szépre sikeredett ’22-es kékfrankos-portugieser rozéval, a Zagonyi 20 fehér cuvée-vel és a 2024-es bevezetésre váró villányi cabernet sauvignon, portugieser házasítással. Ezekkel a tételekkel, tudatosan építkezve, a nívós éttermi gasztrokultúra kedvelői mellett az áruházláncok polcain – illetve közönségdíjas streit-zagonyi.hu weboldalukon-vinotékájukon – keresztül a szélesebb vásárlóközönséget is szeretnék megismertetni boraikkal, borkultúrájukkal.