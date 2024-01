Az adidas forum – a legenda visszatérése

Az adidas történetében számos újrafelfedezett retró modell szerepel. Az egyik látványos visszatérést az 1985-ben született Forum modell élt. A sneaker egyedi formatervezését a kosárlabdás hagyományainak köszönheti: a Criss-Cross stabilizáló rendszert a játékosok bokájának védelmére tervezték, a talpban lévő hálót pedig a rezgések elnyeléséről gondoskodott. Nem is csoda, hogy ma is rendkívül kényelmesnek tartják. A cipő Mid változatban kapható, ami egyértelműen utal az eredeti modell ikonikus dizájnjára, illetve Low verzióban is. A rétegekből felépülő jellegzetes felsőrész, a feltűnő színkombinációk és az old-school Trefoil logó a ’80-as évek stílusának kvintesszenciája. Győződj meg róla személyesen, hogy miért lett városi klasszikus az adidas Forum férfi sneaker és a női változata!

Forrás: jdsports.hu

Jövő vagy retró? adidas Ozweego!

Az Ozweego sneaker az ellentmondások kombinációja, amit biztosan megszeretnek a ’90-es évek határozott stílusának és a modern technológia által garantált kényelem rajongói. A brand az évtized futócipőire leginkább jellemző „daddy shoes” masszív sziluettjét használta fel, de nosztalgikus múltidézés helyett egy jövőbe vezető utazással kedveskedett rajongóinak. Pontosabban, ahogy a hátsó betéten található print tájékoztat minket, 2098-be. Mindez az innovatív Adiprene tompító rendszernek köszönhető, vagyis a modell talpában elhelyezett speciális habnak, ami elnyeli a rezgéseket földetéréskor. A szuperkényelmes, mégis látványos sneaker meghódította a streetwear világát. Elvégre nem mindennap vásárolhatsz 2098-ban.

Olimpiai hagyomány: az adidas LA Trainer

Az olimpiai játékokon való debütálás nem marad következmények nélkül. Az 1984-es Los Angeles-i olimpiára tervezett adidas LA Trainer sneaker premierje nem csak a sport világában jelentette a forradalom kezdetét. Az innovatív modell különleges tompító rendszerrel büszkélkedhetett: a sarok alatt három kivehető peg kapott helyet. Ennek köszönhetően a modellt a saját igényeinkhez és a sportág követelményeihez lehetett igazítani. A gyűjtők körében kapós cipő 2016-ban tért vissza az ikonikus Originals termékcsalád részeként. Ma a lépő a ’80-as évek retró, futó stílusának kvintesszenciája, ami a hálóból és velúrból készült felsőrésznek, a nyelven elhelyezett Trefoil logónak és természetesen a talpban lévő jellegzetes pegeknek köszönhető. Fedezd fel a német brand sportos hagyományait!

Az egyszerűség bája: az adidas Campus

Ha fontos Számodra a minimalista dizájn, és nem bánsz egy kis színt, biztosan imádni fogod az adidas Campus cipőt. A kosárlabdapályákra tervezett sneaker a szintén ikonikus adidas Gazelle modellt idézi – mindkét modellben közös az élénk színű velúr felsőrész, a cikcakkos triplacsík és az egyszerű, áramvonalas sziluett. Az adidas Campus lépő azonban vastagabb talpon fekszik, ami még jobban elnyeli a rezgéseket edzés közben és a kosárlabdameccsek során. Népszerűsége nem annyira a sportolóknak, mint inkább a hip-hoposoknak köszönhető: a New York-i Beastie Boys trió volt az, aki a Campus modellt utcai divatikonná tette. A ’80-as évek óta gyakorlatilag változatlan formában gyártják a cipőt – miért javítanánk valamin, ami már így is tökéletes?

Forrás: jdsports.hu

A női adidas sneakerek, a német brand férfi modelljei és junior változatai már várnak Rád a JD üzletben.