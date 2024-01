Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.

Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az önök városának közönségét is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni a varázslatot. Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, azok bevonásával történnek.

Ízelítő a műsorból:

A műsorban fellépnek a nagyszínpadi illúziók mestere Lui és partnernői, a világbajnoki bronzérmes bűvészmester Galambos Fecó és Holcz Gábor, aki Las Vegastól Dél-Koreáig bűvölte már el a közönséget különleges mutatványaival.

Az előadás időtartama kb. 2×50 perc, 1 szünet.

Az előadást 8 éves kortól ajánljuk.