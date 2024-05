A városban sétálva érezhető, hogy Almádi sokszínű, mégis együttműködő közösséget alkot. Hogyan látja, miben rejlik a város összetartó erejének titka?

Balatonalmádi csodás település, négy különleges, saját azonosságtudattal bíró városrészt egyesít, megannyi kreatív, tenni akaró, lokálpatrióta emberrel. Többek között ezért is szeretek itt élni és vagyok elkötelezett a város és lakói iránt. Büszkén élem meg a mindennapokban, hogy nálunk a mértéktartó polgári szemlélet honos, hiszen az iskolánál, a strandon, vagy a parkban összefutva akkor is derűsen el tudunk beszélgetni egymással, ha másként vélekedünk a világról. Az itt élők alkotó erejének és Magyarország Kormánya megtisztelő támogatásának köszönhetően a közös elképzeléseket valósággá tudjuk formálni, ezért mindenki másnál hatékonyabban tudjuk képviselni az eltérő nézeteket valló társaink érdekeit, igényeit is. Mert itt Almádiban elsősorban a közösség a lényeg! Mindent egybevéve, az itt élők nyugodt gyarapodásáért és az idelátogatók tartalmas kikapcsolódásáért dolgozunk. Polgáraink példamutató habitusának köszönhetően pedig városunk békés kikötő maradt a politikai hullámverésben, amiért köszönettel tartozom az Almádiaknak.

Milyen eredményeket emelne ki az utóbbi két év munkájából?

Négy és fél éve önkormányzati képviselőként és két éve megválasztott polgármesterként is a hagyományokra építő, kisvárosi léptékű, korszerű, ökobarát szemléletű fejlesztés gondolatát képviselem. Ezért mindezeknek megfelelően és polgárainkkal egyetértésben, a közelmúltban módosítottuk Balatonalmádi építési szabályzatát, mellyel gátat szabtunk az aránytalan lakópark építési hullámnak. Energetikai korszerűsítési beruházásokat indítottunk számos középületünk esetében, melyek költségvetési szempontból és ökobarát elköteleződésünk miatt is fontosak. Arányosan növeltük az adóbevételeket, így stabilizálni tudtuk a város költségvetését. Polgáraink közreműködésével városfejlesztési fórumsorozatot indítottunk. Balatonalmádi turizmusának fellendítése érdekében új fesztiválok, kulturális attrakciók életre hívásával emeltük a nyári programkínálat színvonalát. Ennek köszönhetően tavaly 22 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, ezzel a helyben maradó adóbevételünk jelentősen növekedett. Turisztikai helyzetünk javítása terén van még tennivalónk, törekvéseinket új szakember városi szolgálatba állása is segíti.

Melyek a város közvéleményét foglalkoztató legfontosabb kihívások?

A vaddisznó-helyzet mindannyiunkat érintő probléma, ezért növeltük a kihelyezett csapdák számát, szorosan együttműködünk a térségért felelős vadásztársasággal és az Agrárminisztérium tájegységért felelős fővadászával, továbbá vadkár bejelentési csatornát működtetünk a [email protected] e-mail-címen. Vörösberényben a korábbi postahivatal helyiségét a Magyar Posta partneri programjában való részvétellel, kedvezményes bérleti konstrukcióban pályáztatjuk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pl. egy kávézó üzemeltetése mellett a vállalkozónak postaszolgáltatásokat is nyújtania kell. Fontos tudni, hogy a postaszolgáltatás nem tartozik az önkormányzat kötelező alapfeladatai közé, ahogy az állami szabályozás megváltozásával az egészségügyi szakellátás fenntartása sem. De mivel különösen fontosnak tartom polgáraink életminőségének javítását, ezért azon dolgozunk, hogy továbbra is biztosítva legyen az ingyenes járóbeteg ellátás Balatonalmádiban.

Milyen elképzelésekkel vágnak neki a választásnak?

Jövőbeni munkánkhoz van miből merítenünk, hiszen településünk virágzása az 1870-es évektől lendületet vett városépítő korszakkal kezdődött. Alapítóink anno hagyománytisztelettel, haladó szemlélettel és az akkor elérhető legkorszerűbb technológiával építették fel a Balaton egyik legvonzóbb fürdővárosát. Ezekből a forrásokból merítünk most, amikor új lendületet kívánunk adni a város fejlődésének. Ösztönözzük a helyi vállalkozások vendéglátói, turisztikai és kereskedelmi szolgáltatásainak fejlesztését, emeljük a szociális gondoskodás minőségét, az oktatási intézmények, a közösségi közlekedés, a kulturális és környezeti vonzerők színvonalát. Ne feledjük, miénk az egyik leghosszabb szabad partszakasz a partmenti települések között, melynek vonzerejét, rendezettségét szintén növelni szándékozzuk. Előtérbe helyezzük a jelentős gazdasági értéket előállító, alacsony emissziós zónába tartozó kutatás-fejlesztés, a kreatív ipar és az információtechnológia ágazatait. Felhatalmazás esetén megőrizzük értékeinket, békebeli hagyományainkat és különleges balatoni életmódunkat, melyekre büszkék vagyunk. Ehhez a munkához remek csapat állt össze a Fidesz-KDNP képviselőtestületi jelöltjeivel. Tisztelettel kérjük választóink támogatását, hogy együtt dolgozhassunk a békebeli Almádiért.