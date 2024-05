Gyártósori munkatárs

Betanított munkákkal leggyakrabban talán gyárakban és üzemekben lehet találkozni. Ezen pozíciókat általában operátor vagy gyártósori munkatárs megnevezéssel illetik, és valamennyi esetben meglehetősen hasonló tevékenységekkel járnak. Jellemzően például összeszerelői, gépkezelői, csomagolói vagy minőségellenőrzési feladatokra keresnek betanított munkásokat gyártói környezetbe: https://hevesallas.hu/allasok/gyartas-termeles.

Gyártósori munkatárs címszó alatt egyébként a közelmúltban a HevesAllas.hu kínálatában is jelentek meg lehetőségek, amelyek egyikében nyílászárók gyártásához toboroztak betanított munkásokat. De ezenkívül a portálon más egyéb jellegű gyári munkák is elő szoktak fordulni, amelyeken már csak azért is érdemes lehet elgondolkodni, mert a betanított dolgozók előtt is nyílhatnak előrelépési lehetőségek. Sok helyen például csoportvezető vagy műszakvezető is válhat az elhivatott és jó teljesítményt nyújtó gyártósori dolgozókból.

Házvezetőnő

Házvezetőnőt már egyre több helyen alkalmaznak. Munkájuk során gyakorlatilag egy adott család háztartását vezetik, beleértve a takarítást, bevásárlást, főzést, mosást és a gyerekekkel kapcsolatos teendőket. Munkájuk sokrétű, amely nagy önállóságot és precizitást igényel, továbbá egy háztartás vezetésében való jártasság is nélkülözhetetlen.

Az ilyesfajta álláslehetőségek ugyan nem kimondottan gyakran fordulnak elő állásportálokon, az említett HevesAllas.hu kínálatában mégis volt már példa a megjelenésére. Ahogy egyébként több takarítói munkakör elérhetőségére is volt már precedens, amelyek szintén érdekesek lehetnek azok számára, akik házvezetőnői pozícióban is el tudnák magukat képzelni, hisz ezen állások több tekintetben is mutatnak párhuzamot.

Udvaros, karbantartó

A vállalatok és különböző intézmények (pl. óvodák, iskolák) rendszerint foglalkoztatnak udvarosokat, karbantartókat. Ők azok, akik a kerthelység gondozásáért, a területen található utak járhatóságának biztosításáért, a hulladékkezelésért, továbbá a kisebb karbantartói és szerelői feladatok elvégzéséért felelnek. Ennek értelmében például télen gondoskodnak az utak síkosság-mentességéről, rendszeresen nyírják a füvet, összeszedik az elszórt hulladékokat, megjavítják a kapukat, kerítéseket és hasonló tárgyakat, eszközöket.

Munkájuk közepesen megterhelő fizikai munka, ami önállóságot, fizikai állóképességet, jó problémamegoldó képességet és nem utolsósorban némi műszaki érzéket követel meg betöltőitől.