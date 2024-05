A május 13-i ünnepélyes átadáson a vállalat képviseletében Lengyel Orsolya HR vezető kihangsúlyozta: a Continental számára fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a térség középfokú oktatást folytató intézményeivel, akikre stratégiai partnerként tekint. Meglátása szerint az iskolák fontos szerepet töltenek be a munkaerő-piacon, hiszen a tanulók itt sajátítják el azokat az ismereteket, melyeket az iskolapadból kikerülve egy munkahelyen hasznosítanak majd. Kiemelte azt is, hogy a Continental felelősséget érez a jövő generációinak sikeressége iránt, s már nem csak az egyetemisták, hanem a szakközépiskolai tanulók számára is biztosítanak szakmai gyakorlati- és gyárlátogatási lehetőséget, hogy betekintést nyújtsanak a fiataloknak egy multinacionális vállalat mindennapjaiba.

Fotó: Fülöp Ildikó

Meinczinger Tamás, a Continental Ipari mérnökségének vezetője elmondta: az iskolának adományozott klip előszerelő automata gép korábban kerékszenzorok egyik alkatrészének előkészítését végezte. A berendezés 1 óra alatt mintegy 500 db terméket volt képes előszerelni. Az iskolának a berendezésnek köszönhetően módja lesz megismerkedni az ömlesztett áruk automatikus sorba rendezésével és kiadagolásával, pneumatikával, szervo hajtásokkal, szervo pozíciók programozásával, továbbá a biztonságtechnikai berendezések működésével. Kiemelte továbbá, a Continental számára a fenntarthatóság kulcsfontosságú, ezért nagy öröm, hogy az adományozás révén a gép „új életet kezd”, ráadásul egy olyan intézményben, ahol korábban több, jelenleg is a vállalatnál dolgozó mérnök is végezte középfokú tanulmányait.

Fotó: Fülöp Ildikó

Az oktatási intézmény nevében Szabó Zoltán igazgató, valamint Riz Kálmán igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető mondott köszönetet a Continental felajánlásáért. Mint elmondták, a berendezés a gépészeti szakmacsoportban tanuló diákoknak jelent majd a leginkább segítséget, nagy mértékben fogja megkönnyíteni a tanulók számára az elméleti tananyag gyakorlatba történő átültetését.