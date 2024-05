Az előző év volt az egyik legsikeresebb a CUPRA számára, 2023-ban ugyanis tovább folytatódott az exponenciális növekedés és minden idők legnagyobb, rekordnak számító 231.000 számú kiszállítását érték el. A márka eladásai 51%-kal nőttek az előző évhez képest, amellyel megerősítette pozícióját Európa egyik leggyorsabban növekvő brandjeként. A CUPRA zászlóshajója, a Formentor az egyik legkelendőbb CUV modell Európában. A legelső teljesen elektromos modell, a CUPRA Born pedig 44%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, 45.000 kiszállított gépjárművel.

A márka Magyarországon is egyre népszerűbb, a hazai érdeklődők és ügyfelek kiszolgálása érdekében eddig hat, de év végéig már kilenc márkakereskedő forgalmazhatja modelljeiket. Május elején nyílt meg a CUPRA belvárosi bemutatóterme, a CUPRA Garage in the city, amely a legújabb, valamint limitált szériás modellek bemutatásával támogatja a kereskedői hálózat értékesítési tevékenységét és hozzájárul a márkaismertség további növeléséhez. Most pedig végre elérkezett Veszprémbe is a spanyol dinamizmus: megnyílt a legújabb CUPRA Garage a Ring-Autó Kft.-nél, így a Bakony-Balaton régió ügyfelei is személyesen ismerkedhetnek meg a népszerű modellekkel.

A márka dinamikus fejlődését jól mutatja, hogy a következő években jelentős modelloffenzíva vár a márkára. 2024 év végéig a jelenlegi választékból 4 modell megújul, 2025 év végéig pedig 3 új modell is érkezik. A teljesen megújult CUPRA Formentor és Leon modelleket április 29-én mutatták be a nagyközönség előtt.

Az új modellek közül kettő tisztán elektromos autó lesz, míg egy SUV modell valamennyi hajtással elérhető, így az új generációs plug-in hybrid változatban is, amely akár 100 kilométer megtételére is képes lesz zöld üzemmódban – ez lesz a CUPRA Terramar, amelyet ráadásul 2024-től Győrben gyártanak majd.

A CUPRA modellek mostantól elérhetők, kipróbálhatók, a Ring-Autó Kft-nél, Veszprémben is!