A történet a veszprémi Haszkovó utca 18. szám alatt kezdődött 1997-ben. Azóta működik, és azóta is várja szeretettel ügyfeleit, vásárlóit. Főhősünk, a veszprémi fotós –Vinglman Zsolt – már általános iskolás korában érdeklődött a fotózás iránt, gyakran fényképezte a családi eseményeket.

Tudatosan erre a pályára orientálódott. Sokan kérdezték is tőle, hogy akkor miért vegyészként tanul, de tudta, hogy a legjobb alapokat kell megszereznie ahhoz, hogy a szakma minden csínját-bínját elsajátíthassa. Középiskolai tanulmányai alatt már bontogatta szárnyait és érettségi után rögtön a fotózással kezdett foglalkozni. Bár nem feltétlenül akart saját üzletet, a legjobb akart lenni a szakmában, és végül a saját útját választotta.

Vinglman Zsolt tulajdonos elmondása szerint a stúdió legnagyobb sikere, hogy a mai napig stabil vevőkörrel rendelkezik, és a vevők problémáival kapcsolatban is mindig igyekeznek segíteni. Emellett a stúdió számos nívós tanulót nevelt ki, akik később szép eredményekkel léptek tovább vagy saját vállalkozásba kezdtek. Volt olyan év is, amikor egyszerre hét tanulójuk is volt. A környék összes komolyabb fotósa náluk dolgoztatja ki a képeit, ami a stúdió megbízhatóságát és szakértelmét tükrözi, hiszen laboros, vegyszeres eljárással, prémium papírra történő képkidolgozásuk igazán kitűnő színvonalú és ez a módszer valóban időtállóan tartós minőséget eredményez.

A képek előhívásánál nagyon fontos a minőség, de mindemellett a gyorsaságban is otthon vagyunk a stúdióban, mivel igazolványképet bármikor készíttethetünk kedvező áron és pik-pakk meg is kapjuk. Széles körű szolgáltatásokat kínálnak, amelyek közé tartozik még a nyomtatás, fénymásolás, scan-elés, kép előhívatás, esküvői fotózás és videózás, vagy drónfelvétel készítés. A családi fotózás, és műtermi fotózás, valamint fotókhoz képkeretek és albumok mind részei a mindennapjaiknak.

A fotózások a Fantázia Fotóstúdióban egyszerűek és kellemesek. Az ügyfelek bátran ellátogathatnak az üzletbe vagy telefonon egyeztethetnek időpontot, Vinglman Zsolt és csapata mindig felkészült szakértelemmel és kedves hangulattal várja a látogatókat. A fotózáshoz rengeteg dekoráció, kellék és háttér áll rendelkezésre a műteremben, de akár a szabadban is van lehetőség fotózásra. Az egész folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe, és az elkészült képeket digitális és papír formában is megkapják a vásárlók.