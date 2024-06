A szállodai recepciósok feladatköre

A szállodai recepciósok az elsők, akikkel egy szállodába belépve találkozhatunk, de ők azok, akik jó eséllyel a hívásainkat is fogadják például egy előzetes érdeklődés során. Ily módon a kapcsolattartás és a kommunikáció egy kiemelten fontos része a feladatkörüknek. Információkat nyújtanak, panaszokat kezelnek, továbbá rögzítik a szobafoglalásokat, esetleges változtatásokat. Mindezt egyszerre több csatornát használva, beleértve a személyes, a telefonos és az e-mailes kommunikációt is.

Munkájuknak egy megkerülhetetlen szelete az adminisztráció is. Fogadják a vendégeket, intézik a be- és kijelentkeztetésüket, továbbá frissítik és naprakészen tartják az adatbázisokat, szobafoglalásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat. Sőt, ezenkívül a vendégek részére történő számlavezetés, a számlakiállítás és fizettetés is a felelősségeik közé tartozik.

Mindemellett pedig rengeteg ad-hoc jellegű teendőik is akadhatnak a mindennapok során. Váratlan meghibásodások léphetnek fel a szobákban, előfordulhat, hogy szobafoglalásokat kell átszervezni, vagy akár a vendégek különleges kéréseket is megfogalmazhatnak, például az étkezési igényekre vagy extra szobakellékekre (pl. ágynemű, párna stb.) vonatkozóan. Összességében tehát változatos mindennapokkal kell számolniuk a pozíció betöltőinek.

Elhelyezkedési lehetőségek Ózdon és környékén

A szállodai recepciós állások Ózdon és a környékbeli városokban is gyakoriak. Elég csak megnézni a régióra specializálódott OzdAllas.hu kínálatát, ahol már több alkalommal is előfordultak ilyesfajta álláslehetőségek a vendéglátás álláskategóriáján belül.

A feladatok valamennyi esetben a korábbiakban részletezettekhez hasonlóan alakultak, a kapcsolattartói, adminisztrációs és problémamegoldói feladatokat egyaránt magában foglalva. Ha érdekelnek az ilyesfajta kihívások, érdemes lehet akár állásértesítőre is feliratkoznod a portál felületén, hogy a lehető leghamarabb értesülj a környéken elérhető szállodai recepciós munkakörökről!

Milyen elvárásokkal találkozhatsz a pozíció kapcsán?

A szállodai recepciós pozíciók kapcsán felmerülő elvárások meglehetősen hasonlóan szoktak alakulni. Rendszerint legalább középfokú végzettségre, felhasználói szintű és gyakorlatorientált számítógépes ismeretekre, továbbá magabiztos, kommunikációképes angol nyelvtudásra is szükség van az esélyes pályázáshoz. Természetesen minden egyéb plusz nyelvtudás előnyt jelenthet a kiválasztás során.