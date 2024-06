A Veszprémvölgy árnyas fái között ezúttal is egy másfél kilométeren átnyúló asztalsor várja mindazokat, akik szívesen töltenének el egy szép, nyári délutánt jó hangulatban, finom ételek társaságában. A Hosszúasztal Piknik mindenkinek szól: legyen szó gyerekekről, idősekről, kutyákról vagy cicákról, párokról, baráti társaságokról vagy céges csapatokról, az esemény azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összehozza az embereket, miközben lehetőség nyílik arra is, hogy megismerkedhessünk a Bakony-Balaton régióra jellemző ízekkel.

Forrás: VEB

Ahogyan 2023-ban, úgy idén is a szervezők biztosítják az egyenként négy-hat fős, abrosszal felterített asztalokat, ezen túl minden résztvevő maga dönti el, milyen finomságokkal és díszekkel pakolja fel azokat. Az igazán lelkes díszítők és kukták pedig akár meg is mérettethetik magukat, ugyanis idén is meghirdetésre kerül a Terített Asztal Szépségverseny és a Régiós Ízek Versenye, amelyek győztesei különböző, értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

Az ínycsiklandó ételek és italok sokasága mellett ezúttal is zsonglőrök, bűvészek, mutatványosok és zenészek fokozzák majd a hangulatot, emellett pedig italárus pont is elérhető lesz a helyszínen.

A piknikre június 23-án, vasárnap várnak minden kikapcsolódni vágyót, délután 3 és este 6 óra között. Ebben az idősávban zajlik majd az ültetés érkezési sorrendben, számozott asztalsorokhoz. Fontos, hogy az esemény kizárólag előzetes regisztrációval látogatható, amit egy online kérdőív formájában tudunk végrehajtani egészen június 14-ig. Ha egész asztalokat szeretnénk foglalni, akkor érdemes minimum négy vagy több embert regisztrálni, de természetesen az egy- vagy kétszemélyes regisztrációkat is nagy örömmel várják az igazi közösségi piknik élmény jegyében.

További naprakész információk a Hosszúasztal Piknikről: https://veszprembalaton2023.hu/oldal/hosszuasztal-piknik