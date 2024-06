A veszprémi Ring-Autó Kft. története több mint két évtizedre nyúlik vissza. Az 1996-ban megnyílt márkakereskedés és márkaszerviz azonnal az ügyfelek megbízható partnerévé vált.

A nyitáskor elérhető Volkswagen, Volkswagen haszonjárművek, SEAT és Audi márkák sora az évek alatt többször átalakult. 2000-től a SEAT márka beköltözhetett saját, egyedileg kialakított, új épületébe, 2010-ben pedig megnyitotta kapuit a Suzuki márkakereskedés is. Most újabb nagy mérföldkő érkezett el, hiszen május óta a Volkswagen-csoport legújabb tagja, a CUPRA is elérhető a kínálatban.

Május 30-án került sor a megújult CUPRA–SEAT-szalon ünnepélyes megnyitójára, melyen a sportos márka tovább erősítette elköteleződését a régió sportja mellett. A jövő szezontól kezdődően ugyanis a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának játékosai is CUPRA Ateca modellekkel indulhatnak az edzésekre és meccsekre. A megnyitón Porga Gyula polgármester és dr. Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter is kiemelte a Ring-Autó Kft. és a hozzá hasonló nagy múltú veszprémi vállalatok hozzáadott értékét.



A CUPRA Garage modern épülete továbbra is otthon ad a SEAT modelleknek, így a spanyol autómárkák egy helyen érhetők el Veszprémben. Ismerd meg a legújabb modelleket a Ring-Autó Kft.-nél, jelentkezz egy sportos CUPRA-tesztvezetésre, és vidd haza kedvenced akár készletről!