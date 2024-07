Munkavédelem, higiénia és csomagolás egy helyről

A Bunzl Magyarország már többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, amellyel partnereiket is támogatják saját vállalkozásuk sikerében. Különlegesnek számítanak a piacon, ugyanis többféle területről (de egymástól nem elválasztható területek) is lehetséges a szükséges termékeket beszerezni. Ez nagy előny, ugyanis nem kell több webáruházat böngészni és több helyről várni a szállítást, hanem egyetlen helyről mindent megkaphatsz.

Legyen szó munkavédelemről, higiéniáról vagy csomagolásról, a Bunzl kínálatában számos terméket találsz, melyek egy vállalkozás életét előre viszik. Nagy tételben is rendelhetsz tőlük, ugyanis rendkívül gyorsan kiszállítják, sőt egyedi rendelésre is van lehetőség. Az építőipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság és az egészségügy is profitál a kínálatból: a különböző takarítóeszközök és higiéniai termékek, a munkaruhák és védőfelszerelések, valamint az élelmiszer-csomagolás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a céged megfelelően működhessen, munkatársaid pedig maximális biztonságban legyenek.

Extra szolgáltatások

A termékforgalmazáson felül a Bunzl csapata egyéb szolgáltatásokat is nyújt partnereinek. Szaktanácsadás keretein belül fenntartható és gazdaságos megoldásokat javasolnak, valamint segítik az optimális termékválasztást. Ha céged marketingjét szeretnéd erősíteni, válaszd az emblémázás vagy egyedi nyomtatás lehetőségét, melyek során az élelmiszer-csomagoló termékekre, illetve munkaruházatra helyeznek bármilyen logót, feliratot igény szerint.

Ha pedig még ez sem lenne elég, korrekciós védőszemüveget és egyedi fülillesztéket is készítenek azon cégek számára, ahol a szem- és fülvédelem kiemelt fontosságú. Munkavédelmi cipők esetén pedig van lehetőség lábméretvételre, hogy utána a legjobban illeszkedő cipőt választhasd ki.

Fenntartható munkavégzés

A Bunzl törekszik arra, hogy munkafolyamatait fenntarthatóvá tegye, ezzel is támogatva a környezetvédelmi törekvéseket. A lebomló és újrahasznosított alapanyagokból készült termékek mellett a cég maga is fenntarthatóan működik. Kiemelt figyelmet fordítanak a beszállító partnereik megbízhatóságára, és azért dolgoznak, hogy bolygónk egy fenntarthatóbb, egészségesebb életet biztosíthasson a jövő generációi számára.