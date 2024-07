A veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar idén már tizedik alkalommal rendezi meg Veszprémben július 29.–augusztus 3. között az Auer Fesztivált a nagyhatású, veszprémi születésű hegedűművész és hegedűpedagógus, Auer Lipót emlékére. A fesztivál egyik fő célja, hogy Auer szülővárosába elhozza azokat a világhírű művészeket, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői, másrészt, hogy a nemzetközi zenei világ számára tudatosítsa, hogy a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb egyénisége Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.

A fesztiválközönség az elmúlt évek során hallhatta már Veszprémben többek között Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mischa Maisky, a Borogyin Vonósnégyes, Sergej Krylov, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Vásáry Tamás, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, a Keller Kvartett és az Auer trió játékát.

Gidon Kremer

Idén az elmúlt fesztiválok világsztárjai közül is jópáran köszöntik jelenlétükkel a fesztivál 10. évfordulóját Veszprémben. A nyitókoncerten a Grammy-díjas hegedűművész, az „élő legenda” Gidon Kremer szólójával szólal meg Schumann a-moll gordonkaversenyének szerzői hegedű-változata a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével. Szintén újból Veszprémben hallhatjuk a fiatal zongorista-generáció üstökösként berobbant francia képviselőjét, Lucas Debargue-ot, aki a nemrég alakult Új Auer Vonósnégyes közreműködésével lép fel. Korábbi sikerének helyszínére visszalátogat a Deutsche Grammophone sztárszólistája, az izraeli Avi Avital mandolinművész is, aki Vivaldi lant- és mandolinversenyeket játszik majd a Mendelssohn Kamarazenekarral, de fellép a frissen Liszt-díjas Corpus Harsonakvartett és a kiváló Setup ütőegyüttes is. Szólóestet ad a sokszoros nemzetközi versenygyőztes kolumbiai gordonkaművész Santiago Cañon-Valencia, itt lesz a lengyel VOŁOSI együttes is, jelentős képviselője a világzenei szcénának. A fesztivál záróestjén pedig hamisítatlan latin-amerikai muzsikát ígér a világklasszis hegedűs, a venezuelai Alexis Cardenas és együttese a Recoveco, akik többek között Romero és Astor Piazzolla szerzeményeket is előadnak.