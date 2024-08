Mérlegképes könyvelő

A mérlegképes könyvelők országszerte az egyik legkeresettebb pénzügyi szakembereknek számítanak a munkaerőpiacon. Nem jelent kivételt Siófok sem, ahol ugyancsak gyakoriak az erre a pozícióra vonatkozó álláshirdetések. Mindezt jól alátámasztja a SiofokAllas.hu weboldala is, amely portál kifejezetten a régió álláslehetőségeivel foglalkozik, és amelynek kínálatában már több alkalommal is szerepeltek siófoki könyvelői álláshirdetések.

A munkakör betöltői nem véletlenül ilyen keresettek, hisz a hatékony és a jogszerű működés szempontjából is kiemelt feladatok hárulnak rájuk. Ez alatt értendő például a számlák törvényben előírt módon történő rögzítése, az adatszolgáltatás a hatóságok felé, az éves beszámoló elkészítése, valamint a vállalkozás vezetőjével való együttműködés és folyamatos kapcsolattartás.

A pozíció felelősségteljességéből adódóan az elvárások is igencsak széleskörűek. A mérlegképes könyvelői végzettségen túl, naprakész számviteli és adózási ismeretekre, az MS Office programok haladó szintű használatára, valamint egyes könyvelői szoftverekkel kapcsolatos jártasságra is szükség lehet. Mindemellett pedig az analitikus gondolkodásmód, továbbá a nagyfokú pontosság és precizitás is elengedhetetlen a sikeres helytálláshoz.

Gazdasági ügyintéző

A gazdasági ügyintézői munkakör esetében szintén sokrétű felelősségekről beszélhetünk, amelyek adminisztrációs, kapcsolattartói és kimondottan pénzügyi feladatokra egyaránt kiterjedhetnek. Ennek értelmében a gazdasági ügyintézőknek feladata lehet a számlázás és számlakezelés, a pénzügyi nyilvántartások vezetése, utalások indítása, a szállítókkal való kommunikáció, valamint különböző pénzügyi kimutatások összeállítása is.

Az ilyesfajta lehetőségek esetében az elvárások eltérően alakulhatnak: egyes cégeknél akár pályakezdők is eséllyel pályázhatnak, míg máshol kifejezetten a pénzügyben már tapasztaltabb jelentkezőket részesítik előnyben. Annyi ugyanakkor elmondható, hogy a releváns pénzügyi végzettség, a magabiztos Excel-tudás, a kiváló kommunikációs képesség és a rendszerszemlélet is kiemelten fontos szempontként szokott felmerülni.