Laborvizsgálat

Vérvételen és vizeletvizsgálaton valószínűleg mindannyian részt vettünk már, de elképzelhető, hogy az emlékek időközben megfakultak. A laboratóriumi vizsgálatok segítségével számos hiányállapot, betegség diagnosztizálására és monitorozására is használják, ezért nem szabad, hogy a bizonytalanság és a félelem eltántorítson minket!

A vérvételre általában a délelőtti órákra kapunk időpontot, nem véletlenül, hiszen egyes méréseket – vércukor, vérzsír, májfunkció, vas – kizárólag éhgyomorra lehet értékelhetően elvégezni, ezért reggel már ne együnk semmit. A víz fogyasztása viszont nagyon fontos, különösen akkor, ha vizeletvizsgálatra is sor kerül, hiszen ha tele hólyaggal érkezünk, nem kell amiatt izgulnunk, hogy nem sikerül a mintaadás. A hidratáltság egyébként a vérvételt is megkönnyíti, mivel a kiszáradt szervezetben összeesnek a vénák és lelassul a vér áramlása is, a kávét, a cukros üdítőket és az alkoholt azonban kerüljük el.

Figyeljünk arra, hogy kényelmes öltözéket viseljünk, melynek ujját könnyen felhúzhatjuk, így nem kell levetkőzni a vizsgálat elvégzéséhez. Ami pedig a legfontosabb az az, hogy próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat: a vérvétel egy kicsit kellemetlen érzés lehet, de fájdalommal általában nem jár együtt, ha pedig nem nézünk oda, sokszor észre sem vesszük, és már túl is vagyunk rajta.

Képalkotó vizsgálatok

A műszeres képalkotó vizsgálatok szintén fontos diagnosztikai eszközök, melyek segítségével számos betegség fedezhető fel időben, így előbb-utóbb valamely eljárás elvégzésére bárki esetében sor kerülhet.

Röntgen

A röntgenvizsgálat gyors és fájdalommentes, és csupán néhány előkészületre van hozzá szükség. A vizsgálatot megelőzően nyugodtan ehetünk és ihatunk, ez az eredményt egyáltalán nem fogja befolyásolni. Mivel az érintett területen a ruhánkat le kell vennünk, érdemes olyan darabokat választani, amitől könnyen megszabadulhatunk. Erre figyelmeztetni fognak, de a fém ékszereket, órákat el kell távolítanunk, így a legegyszerűbb az, ha ezeket nem is visszük magunkkal.