A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program a 2023-as év során 24 műfajban, több mint 3600 eseménnyel pezsdítette fel Veszprém és a Bakony-Balaton régió mindennapjait, így az utóbbi évek legjelentősebb kulturális-kreatív vállalkozásaként tekinthetünk rá. A programév leteltével sincs vége a pezsgésnek: itt az idő, hogy széles körben megvitassuk, milyen tanulságokat vonhatunk le az elmúlt, mozgalmas időszakból és feltegyük azokat a kérdéseket, amelyek sokunkat foglalkoztatnak.

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Zrt/Toroczkai Csaba

Veszprém már az Európa Kulturális Fővárosa címre beadott pályázatában kitűzte maga elé azt a célt, hogy a várost és vele együtt a Bakony-Balaton térségét kreatív régióként helyezze fel Európa térképére, egy identitásában megerősödött egységként. Milyen erőfeszítéseket tett mindezért a Veszprém-Balaton 2023 program és vajon sikerült-e elérni a vágyott álmot? Ha igen, mi volt a siker receptje? Ha csak részben, miként kerülhetnénk még közelebb a megvalósításhoz? Mi az, amire igazán büszkék lehetünk az EKF-cím viselése kapcsán, és mi az, ami példaértékűvé tette a programot?

Ezekre a kérdésekre a válaszokat most hazai és nemzetközi szakemberekkel közösen kereshetjük meg szeptember 11-én és 12-én, egy kétnapos konferencia keretében, ahol előadások, kerekasztal-beszélgetések és kulturális kísérőprogramok várják az érdeklődőket.

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Zrt/Toroczkai Csaba

A két nap során olyan kérdéseket is sorra vehetünk, amelyek segítenek áttekinteni az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése óta eltelt időszakot. Megnézhetjük, hogyan gazdagodott a régió az által, hogy egyedülálló kulturális kincsei reflektorfénybe kerültek, és sikerült-e büszkébbé tenni az itt élőket. Vajon képes volt az EKF-program a helyieken kívül másokat is megszólítani határon innen és túl? Van-e még további lendület a régióban? Hogyan lehet fenntartani a kulturális pezsgést az EKF programéven túl? Milyen lehetőségek nyílnak meg a régió előtt a most szerzett tapasztalatok által?

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Zrt/Toroczkai Csaba

A konferencián a kreatív szakma legnagyobb nemzetközi nevei mellett az itt élő, vagy a régióért dolgozó szakemberek, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program szervezői és partnerei is megszólalnak, továbbá más, EKF-címet viselő városokból is érkeznek szakértők, akik tapasztalataik megosztásával gazdagítják a programot.