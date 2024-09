Összeszerelő operátor

A betanított munkák között az operátori állások visszatérő és gyakran elérhető lehetőségeknek számítanak. Dunakeszin is több alkalommal volt már példa ezen pozíciók megjelenésére, ahogy azt egyébként a régió álláspiacával foglalkozó DunakesziAllas.hu weboldala is alátámasztja. Itt külön az ilyesfajta munkalehetőségeket felsorakoztató fizika, segéd, betanított munka álláskategória alatt jelennek meg ezek a hirdetések.

Az operátori munkák magukban foglalhatnak csomagolói, gépkezelői vagy akár válogatói feladatokat is. Mindemellett pedig kifejezetten gyakran keresnek összeszerelői tevékenységek ellátása céljából is operátorokat, főként gyárakba és üzemekbe. Itt a feladatkörüket jellemzően különböző (pl. elektronikai) alkatrészek összeszerelése teszi ki, amit jól meghatározott utasítások alapján kell végrehajtaniuk.

Mindez pedig kisebb dokumentációs, minőségellenőrzési vagy akár anyagmozgatói kötelességgel is kiegészülhet. A pozíció teljes egészében betanított, csupán jó kézügyességet, precizitást és olykor monotóniatűrést igényel betöltőitől.

Takarító

A takarítói munkalehetőségek ugyancsak időről időre a betanított álláskínálat részét képezik, köztük az említett dunakeszi portálon is gyakori a megjelenésük. Itt egyebek mellett játszóházba, irodába, gyártelepre és áruházba is kerestek már takarítókat. Sőt, még arra is volt példa, hogy egy autókozmetika autók belső takarítására, külső mosására toborzott munkavállalókat.

A munkakörnyezet tehát igencsak változatosan alakulhat ezen állások kapcsán, ami pedig külön előny, hogy a takarítói állások betöltésére akár rugalmas keretek között is adódhat mód. Sokszor ugyanis ezeket a pozíciókat részmunkaidőben vagy délutáni/esti munkavégzéssel hirdetik, amely számos álláskeresőnek lehet kedvező körülmény. Gondolva itt például azokra, akik nem tudnak főállást vállalni, vagy azokra, akik másodállást keresnek.

Komissiózó / árukiadó

Végezetül pedig raktárakban és logisztikai központokban szintén adódhat mód betanított és fizikai munkavégzésre a régióban. A komissiózó / árukiadó munkakör például ideális választás lehet, ahol is jellemzően a kiszállítandó áruk összekészítésében, valamint a beérkezők lepakolásában és raktári elhelyezésében kell közreműködni.