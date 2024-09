Miért érdemes dízel autót választani hosszú távú üzleti használatra?

A dízel technológia továbbra is az egyik leghatékonyabb megoldás azoknak a cégeknek, akik naponta hosszabb távolságokat tesznek meg. Az üzemanyag-hatékonyság és a nagyobb nyomaték miatt a dízel autók jobban teljesítenek hosszú távú utak esetén, és jelentős költségmegtakarítást eredményezhetnek az üzemanyag-fogyasztásban. A teljes üzemeltetési költség (TCO) szempontjából ezek az autók továbbra is versenyképesek.

Skoda Octavia: A dízel autók élvonalában

Az Octavia modellek mindig is híresek voltak megbízhatóságukról, alacsony fogyasztásukról és kimagasló kényelmükről. Az új dízel verziók nemcsak teljesítményben kiválóak, de modern technológiákkal és biztonsági funkciókkal felszereltek, így ideális választás bármely cég flottájának. Most egy különleges dízel akció keretében rendkívül rövid szállítási határidővel kínáljuk ezeket a modelleket, így akár még az idén átveheted az új autókat.

Tartós bérlet és flotta szolgáltatás Veszprém környéki cégeknek

Cégünk nemcsak autóértékesítést, hanem teljeskörű flotta szolgáltatást is biztosít a Veszprémi és Veszprém környéki vállalkozások számára. Legyen szó néhány autóról vagy egy teljes flottáról, tartós bérleti konstrukcióink rugalmas és költséghatékony megoldásokat nyújtanak.

Mit kínálunk a flotta szolgáltatás részeként?

Kedvező dízel üzemeltetési költségek : A Skoda Octavia dízel autók alacsony üzemanyag-fogyasztása hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez.

: A Skoda Octavia dízel autók alacsony üzemanyag-fogyasztása hosszú távon jelentős megtakarítást eredményez. Teljeskörű karbantartás : Flottakezelési szolgáltatásunk részeként gondoskodunk a rendszeres karbantartásról és az autók szervizeléséről, így te a vállalkozásodra koncentrálhatsz.

: Flottakezelési szolgáltatásunk részeként gondoskodunk a rendszeres karbantartásról és az autók szervizeléséről, így te a vállalkozásodra koncentrálhatsz. Kedvező lízingfeltételek : A Porsche Finance lízingkonstrukcióval rugalmas finanszírozási megoldásokat kínálunk, így könnyedén bővítheted céges autóflottádat.

: A Porsche Finance lízingkonstrukcióval rugalmas finanszírozási megoldásokat kínálunk, így könnyedén bővítheted céges autóflottádat. Gyors szállítás: A különleges dízel akció keretében az Octavia modelleket akár még az idei évben átveheted, így gyorsan bővítheted flottádat.

Miért válassz minket?

Magas színvonalú szolgáltatás : Minden ügyfelünk számára teljeskörű, testreszabott flotta szolgáltatást kínálunk, amely biztosítja, hogy autóid mindig üzemben legyenek.

: Minden ügyfelünk számára teljeskörű, testreszabott flotta szolgáltatást kínálunk, amely biztosítja, hogy autóid mindig üzemben legyenek. Kedvező árak : Versenyképes áron biztosítunk lízing- és bérleti lehetőségeket, amelyek a költségek optimalizálását segítik.

: Versenyképes áron biztosítunk lízing- és bérleti lehetőségeket, amelyek a költségek optimalizálását segítik. Helyi jelenlét: Veszprém és környékén a gyors reagálási idő és személyes kapcsolattartás biztosított.

Ha céged rendszeresen használ autót helyközi vagy országúti közlekedésre, a dízel technológia továbbra is a legköltséghatékonyabb választás. A Skoda Octavia dízel modelljei most nemcsak kedvezményes áron érhetők el, hanem gyors szállítással is. Ne hagyd ki a lehetőséget, és élvezd a tartós bérlet előnyeit, amely teljeskörű szolgáltatást nyújt céged számára.