Nyest számlálás

Elkészült Magyarország nyest térképe, Vármegyékre bontva. Ma már nincs olyan térsége az Országnak, ahol ne jelentek volna meg a nyest családok. Nagy részvételt a számok is mutatják, hogy mennyire bosszantja a lakosságot a nyest kérdés. A felmérést kérdőív, bejelentések és megrendelések alapján határoztuk meg.

Forrás: soskartevostop.hu

3200 település (1 főváros és 19 vármegye (benne 25 megyei jogú városra), 3155 település közül 2994-ből jelezték a nyestek jelenlétét. A válaszadók 91 százaléka szerint, az elmúlt években váltak tömegessé az invazív nyestek lakókörnyezetünkben. Jelentősebb nyest-jelenlétet ott tapasztalták, ahol nagyobb a zöldfelületek aránya, de a tendencia azt mutatja, hogy most már inkább tömegesen jelennek meg a lakóövezetekben.

Települések nyest észlelésének toplistáját lakosságarányosan, Budapest, Pest és Hajdú – Bihar Vármegye vezeti. A legalacsonyabb számokat, Zala és Nógrád Vármegyében mutatja a térkép.

Nyest kinézete, jellegzetessége

A nyest testhossza 40-54 cm, farokhossza 22-30 cm, testtömege 1,1-2,3 kg, szőrzete barnás színű, jellegzetessége a nagy fehér mellfolt. A nyest lábnyoma felismerhető öt-öt ujja és a karmok lenyomata minden esetben jól kivehető. Különlegessége, hogy az öt ujj ellenére, csak négy félkörben elhelyezkedő ujjpárnája látható. A nyest ürüléke jellegzetesen görbült, 5-8 cm hosszú és magvak találhatóak benne. A nyest cincogó, morgó, kaffogó, nyafogó hangokat ad. Párzásuk során nyávogásszerű, hang jellemzi. Nyest hangja – Zajok a házban

Fontos: A nyest megtámadhatja az embert, így ne kezdjen el házilag bajlódni. Normál körülmények közt nem támadnak, azonban a fogságába esett állat sarokba szorítva érzi magát, akkor a nyest haraphat(!)

A nyest éjszakai rejtőzködő ragadozó

Nyest éjszaka aktív, használhatnak egyszerre több padlást (3-4) is, éppen ezért nem biztos, hogy minden éjszaka halljuk őket, és ezáltal nem tartjuk akkora bajnak, mint kellene. Tudni kell rólunk, hogy szinte észrevétlenül mozognak, de vannak tényezők, amelyek jelezhetik jelenlétüket-, a konyhakertet megdézsmálta, ürülékek megjelenése, tojások csökkenése, az ingatlanon és az ingóságban okozott károk. A gépjárműben szétrágott vezetékek, vagy a megbontott szigetelések, és ha időben nem cselekszünk, akár milliós nagyságrendű károkat is tudnak okozni. Mikor felfedezik a tulajdonosok, hogy nyest ólálkodik a területen, mindenki próbál alternatív megoldást keresni – és ez a legnagyobb hiba, mert így kergetik be a falak legmélyebb részébe és légréseibe, ami után már bontás szükséges a kiűzésükhöz.