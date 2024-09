Nemcsak a nyelvtanulásra, hanem a nemzetközi kapcsolatokra is nagy súlyt fektet a győri Audi Hungaria Iskolaközpont Győr, amely sokszínű cserediák programokkal és nemzetközi rendezvényekkel gazdagítja a diákok életét, szélesítve a lehetőségeiket is.

Gazdagodnak és fejlődnek a diákok

A gyerekek kitekintése a nemzetközi kapcsolatok felé már az általános iskolában elkezdődik az Audi iskolában, majd, ahogy a németnyelv-tudásuk és ők maguk fejlődnek, úgy nyílik meg előttük egyre több lehetőség a kapcsolatépítésre és tapasztalatszerzésre. A kisiskolások a német nyelvű programokon, amelyekben gyakran külföldi társiskolák is részt vesznek, ismerkedhetnek egymással, később ezt követik a különböző nemzetközi projektek, versenyek és rendezvények. A középiskolások pedig, akik már magabiztosan használják a nyelvet, már a továbbtanulásra gondolva építgethetik a külföldi kapcsolataikat, hiszen nyitva áll előttük számos külföldi intézmény kapuja. Ebben nagy segítséget kapnak a tanáraiktól, akik a folyamatos szakmai és nyelvi képzések közben hasznos külföldi kapcsolatrendszerre tesznek szert. Ezek az ismeretségek újabb és újabb lehetőségekkel színesítik és teszik gazdagabbá a győri diákok életét.

Népszerűek a nemzetközi cserediák programok is, amelyek előnyeiből az iskola közösségének minden tagja profitál. Erősítik például mindazokat a készségeket, amelyre a mai globalizált világban szükség van. A külföldi kapcsolatok révén az iskola diákjai megismerkedhetnek más kultúrákkal, szokásokkal és nézőpontokkal, ami segít bővíteni a világképüket. A kommunikáció a külföldi diákokkal ösztönzi őket az idegennyelv-tudásuk gyakorlására, ami nem csupán tudást, hanem önbizalmat is ad. És akkor meg nem beszéltünk a közösségépítésről, hiszen a cserediákok befogadása erősíti az iskolai közösség összetartását.

A tapasztalatok szerint a nemzetközi cserediák kapcsolatok a diákok személyiségfejlődésére is jó hatással vannak: önállóbbak és felelősségteljesebbek lesznek, az új környezetben való eligazodás és a kapcsolatépítés révén pedig fejlődnek a kommunikációs és együttműködési készségeik. Sőt, a programok során akár élethosszig tartó barátságok is kialakulhatnak. Bővülnek a diákok karrierlehetőségei is, hiszen a nemzetközi tapasztalat előnyt jelenthet a felsőoktatási felvételinél és a későbbi pályájuk során is.