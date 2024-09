Otthonos ügyintézés

2024. szeptember 2-től letisztult környezetben várják az ügyfeleket az ajkai OTP bankfiókban, ahol az új arculati elemek és az egyedi design együttesen alkotják az otthonos bankfióki környezetet. Az anyaghasználatban és az energiafelhasználásban a kivitelezők a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére törekedtek.

OTP Bank: dinamikus növekedés

Magyarország meghatározó hitelintézete az OTP Bank, amely az elmúlt évtizedben már a kelet-közép-európai régióban egyedülálló teljesítményt ért el, folyamatosan bővül, fejlődik. Jelenleg 11 országban, köztük Közép-Ázsiában, Üzbegisztánban is jelen van. Az OTP Csoport 17 millió ügyfelet segít pénzügyei intézésében.

Forrás: OTP Bank Nyrt.

Diszkrét tanácsadás

A fiókok szerepe napjainkban egyre inkább változik: a tömegszerű kiszolgálással szemben a jövőben a bankfiókok a személyes pénzügyi tanácsadás helyszínévé válnak. A zárt pultok helyett a megújult ajkai bankfiókban a tanácsadói kiszolgálásra helyeződik a hangsúly a lakossági és a vállalati ügyfelek esetében is. Ez a változás a bankfiók belső kialakításában is megnyilvánul, tanácsadói munkahelyeket és diszkrét tárgyalókat is kialakítottak.

Forrás: OTP Bank Nyrt.

Digitális kényelem

Napjainkban felgyorsult a digitalizáció, az ügyféligények is megváltoztak. Az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a bankfiókban a digitális eszközök száma is gyarapodott. Innovatív eszközök, interaktív kijelzők, tabletek, digitális aláírópadok is segítik az ügyfeleket, akik ki is próbálhatják az online elérhető szolgáltatásokat. Ezek az online megoldások egyszerűek, gyorsak és megbízhatóak egyben.

A megújult bankfiókban két ki- és befizetésre egyaránt alkalmas, okos ATM-et is elhelyeztek. Az automata különlegessége, hogy azok az ügyfelek, akik OTP-s bankkártyával rendelkeznek, saját vagy bármely, az OTP Banknál vezetett bankszámlára úgy tudnak készpénzt befizetni, hogy az a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik.