Kerti szegélyek a különböző felületek közé

A kert részekre osztásának legjobb és leginkább esztétikus megoldása a kerti szegélyek alkalmazása. Ezekkel a kisebb-nagyobb elemekkel ugyanis jól elhatárolhatók az egyes területek, aminek számos előnye lehet.

Egyrészt valóban szebbé teszik a kertet, hiszen a különböző részek nem „folynak egybe”. Másrészt ezt fizikai értelemben is elérik. Ha a gyep mellett bizonyos részeken mulcsot vagy kavicsot is használunk, az könnyen a fű közé keveredhet. Ez nem túl szép látvány, ráadásul akár balesetveszélyes is lehet egy-egy fűnyírás alkalmával. Így tehát a kerti szegélyek segítenek abban, hogy minden elem a helyén maradjon, ezáltal sokkal esztétikusabbá téve az udvart.

Kerti ösvény

Minden kertbe kellenek ösvények, hiszen csak így közelíthetjük meg a távolabbi pontokat. Ha ugyanis egyszerűen csak átsétálunk a füvön, azzal egy idő után kitapossuk azt, amely a jövőben a gaz terjedésének is kedvezhet. Egy épített kerti ösvény ezzel szemben jól lehatárolhatóvá teszi az utat, így segítve nekünk – és a gyepnek is.

A kerti út persze önmagában is megosztja az udvar egységét, de ez közel sem rossz! Ha például nem szeretnénk pontosan kimért, tökéletességre törekvő kertet, akár kacskaringós utat is kialakíthatunk, amely szinte díszítő elemként is funkcionál majd.

Belső sövény, növényfal

Végül magukat a növényeket is használhatjuk a tér felosztására. Nem mindenki élvezi ugyanis, ha egy hatalmas kertben szinte legelő módjára mindent be lehet látni – sokan a zig-zugos udvarokat szeretik jobban. A sövények, fák, bokrok, de akár a kisebb virágok is segíthetnek abban, hogy elkülönítsünk bizonyos részeket. Így akár kis szigeteket is kialakíthatunk, amelyeken átvezet a kerti ösvény, de amelyek mögött szinte el is tűnik – hogy aztán újra feltűnjön egy másik növénysziget közelében.

A Babó Kőburkolatok kínálatában mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet az új kertépítési elved kiteljesítéséhez. Válogass több tucatnyi kerti szegély és kerti tipegő közül, szerezz be mindent, amivel feloszthatod a kertedet, majd uralkodj fölötte: alakítsd ki az udvart, amiről eddig csak álmodoztál!