Forrás: wdsafety.hu

Ezek a lábbelik a legkeményebb körülmények között is megállják a helyüket. A Sparco egyik nagy erőssége, hogy az ügyfeleik visszajelzései alapján mindig tovább fejlesztik termékeiket. Az új verziók a folyamatos innováció eredményei, amelyek már-már közel állnak a tökéletességhez.

A Sparco egy dinamikus márka, amely mindig mozgásban van, és arra törekszik, hogy a legjobbat nyújtsa.

Továbbá…

A Sparco-val minden nap biztonságban

A Sparco munkavédelmi cipő tervezése közvetlenül a motorsport világából ered, ahol a legkeményebb feltételeknek kell megfelelniük. Ez a cipők biztonságában és kényelmében is megmutatkozik. A cipők kompozit orrvédővel rendelkeznek, amelyek akár 200 J ütést is elviselnek, védelmet nyújtva a leeső tárgyakkal szemben. Emellett a csúszásgátló talp biztosítja, hogy még olajos vagy nedves felületeken is maximális tapadást nyújtsanak. Az SRC minősítés is ezt igazolja, ami a legmagasabb szintű csúszásmentességet jelenti.

Az antisztatikus védelem, amely az ESD minősítéssel rendelkezik, megakadályozza az elektrosztatikus töltés felhalmozódását, ami különösen fontos olyan munkakörnyezetekben, ahol elektromos eszközökkel dolgoznak. A cipők könnyűek és légáteresztő anyagokból készülnek, így a viselőjük hosszú munkaórák után is kényelmesen érezheti magát bennük. A talp kialakítása ergonomikus, és a sarok részen ütéscsillapító rendszer is található, ami csökkenti a lábra nehezedő terhelést.

A Sparco cipők megjelenése modern, sportos stílust tükröz, amit a motorsport ihletett. Ez a tervezés nemcsak esztétikus, hanem funkcionális is, hiszen a versenycipők tapasztalatait ültették át a munkavédelmi cipőkbe. A Sparco Teamwork sorozat modelljei közé tartozik a Sparco Gymkhana MonteCarlo is, amely könnyű és rugalmas kialakításának köszönhetően különösen alkalmas intenzív mozgást igénylő munkakörnyezetekhez. Minden cipő teljesíti az ISO 20345 szabvány követelményeit, amely biztosítja, hogy megfeleljenek a legmagasabb munkavédelmi előírásoknak és garantálják a biztonságot a különböző munkakörnyezetekben.