Sokféle és különleges zenei élményt nyújt az idei Auer Fesztivál július 28. és augusztus 3. között!

Steven Isserlis és a Mendelssohn Kamarazenekar

2025. AUGUSZTUS 2. SZOMBAT – VESZPRÉM, HANGVILLA, NAGYTEREM 20:00

Steven Isserlis CBE a világ egyik vezető csellistája, aki szólistaként, kamarazenészként, íróként és oktatóként is nemzetközi hírnévnek örvend. Olyan zeneszerzők műveinek ősbemutatóit adta elő, mint John Tavener, Thomas Adès és Kurtág György. Díjnyertes lemezei között szerepel Bach, Beethoven, Brahms, Haydn és Martinů műveinek felvétele. Gyermekeknek szóló zenei könyvei és Bach-csellószvitekhez írt kalauza is széles körű elismerést arattak. Az 1726-os “Marquis de Corberon” Stradivarius csellón játszik, amelyet a Royal Academy of Music biztosít számára.

Sissoko, Segal, Parisien, Peirani -„Les Égarés”

2025.08.03. – VESZPRÉM, HANGVILLA – 20:00

Les Égarés – négy világklasszis zenész találkozása, ahol minden hang egy új irány, minden dal egy felfedezés. Ez nem egy szokványos zenekar, hanem egy különleges zenei projekt, ahol a mali koraművész Ballaké Sissoko, a francia csellófenomén Vincent Segal, a szopránszaxofonos Émile Parisien és a harmonikamágus Vincent Peirani találkoznak – és együtt valami egészen különlegeset alkotnak.

A Les Égarés (magyarul: „Az eltévedtek”) című albumuk egyfajta zenei térkép nélkül indított utazás: semmi nem kiszámítható, minden improvizált, mégis minden pillanata mélyen emberi, érzékeny és ihletett. Itt a klasszikus zene találkozik az afrikai hagyományokkal, a jazz a világzenével – és mindezt négy hangszer: kora, cselló, szaxofon és harmonika meséli el.

A fesztivál idén is az igényes zene ünnepe, ahol a klasszikus hagyomány találkozik a kortárs kreativitással – varázslatos környezetben, Veszprém legszebb helyszínein. A hangversenyek a már megszokott veszprémi Hangvillán, a Megyeháza Szent István termén, a Szent Mihály Főszékesegyházon, valamint a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házán kívül idén új helyszínen is látogathatók – így a fesztivál helyszíne lesz a Laczkó Dezső Múzeum is idén.