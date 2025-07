Támogatott tartalom 1 órája

Sorsfordító élményeket nyújt a 29. ÁGOTA® Tábor a nevelőszülőknél élő fiataloknak

Idén is gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat táboroztat az ÁGOTA Közösség. Magyarországon még mindig sok ezer, családjából kiemelt gyermek vár szerető otthonra, az ÁGOTA Közösség ezért Veszprém vármegyében is keresi azokat, akik vállalják a nevelőszülői hivatást és valódi gyermekkort tudnak biztosítani nekik. A 29. ÁGOTA® Tábor célja is az, hogy feltöltődést kínáljon, valamint a terápiás foglalkozások által a lélek sebei gyógyuljanak.

Fotó: Sándor Judit Napjainkban közel huszonháromezer fiatal nevelkedik gyermekvédelmi gondoskodásban Magyarországon. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere ma már leginkább arra törekszik, hogy a traumát átélt gyermekeknek és fiataloknak családpótló közeget, vagyis szeretetteljes, elfogadó légkört biztosítson. Ezért van minden eddiginél nagyobb szükség új nevelőszülőkre, akik készek a saját otthonukba fogadni a családjukból kiemelt gyermekeket, és ezzel esélyt adni egy szebb jövőre. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató az ÁGOTA Közösség részeként ezt közel ezerötszáz nevelőszülővel valósítja meg. Az ÁGOTA Közösség egyedülálló kezdeményezése, az ÁGOTA® Tábor célja is az, hogy az állami gondoskodásban, köztük a nevelőszülőknél élő fiatalok akár sorsfordító élményeket éljenek át. Az ÁGOTA® Tábor nem csupán élményt jelent, hanem terapeutikus jellege miatt gyógyítja is a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, valamint erősíti önbizalmukat. A vér szerinti családjukat nélkülözve élő fiatalok számára szervezett tíznapos tábor lélekemelő pillanatai közül minden évben kiemelkedik, amikor megérkezik a több száz részt vevő gyermek. A 29. ÁGOTA® Tábor első napján is lenyűgöző számban lépték át ÁGOTA Falva kapuját a 7–18 éves korú fiatalok. Őket az ÁGOTA Közösség önkéntesei hatalmas ovációval, tapssal, zenével fogadták. Amikor beléptek a gyermekek a tábor kapuján, azt tapasztalhatták meg, hogy mi mennyire vártuk őket. Sorfalat állva, tapsolva, fesztiválhangulatot előidézve fogadtuk őket, hogy érezzék, ez csak róluk szól, csak őket ünnepeljük, és azt is, hogy végre hazaérkeztek – fogalmazott Pálinkó Krisztina, az ÁGOTA Közösség önkéntese, a tábor egyik társalcsoport-vezetője. A gyermekek nem egyszerűen egy táborba léptek be első nap, hanem hazaérkeztek ÁGOTA Falvára. A legszorosabb értelemben hazaérkezésről beszélhetünk, ugyanis: feltétel nélkül elfogadó, támogató légkörben tölthetik el ezt a tíz napot a sok traumát átélt gyermekek, akik számára a tábor gyakran a lélek gyógyulásának kezdetét jelenti.

Sorsfordító élményeket nyújt a 29. ÁGOTA Tábor a nevelőszülőknél élő fiataloknak Fotók: Sándor Judit és Gémes Sándor

Horváth Viktória Gabriella a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyik csanádpalotai nevelőszülői családjából érkezett a táborba, nagyon izgatott. Nem voltam még soha itt, ezért már napok óta a tábor körül forogtak a gondolataim. Kíváncsian vártam, milyen társaságba kerülök és milyen szabadtéri programok várnak majd rám. Szeretek beszélgetni, ismerkedni, így remélem, új barátokra lelek a következő napokban – mondta. A táborban a KÁSZPEM® szemléletrendszer alapján élményprogramokba ágyazott klienscsoportos foglalkozásokkal építik, fejlesztik a résztvevők önbizalmát, jövőképét. Tehát miközben a gyermekek napról napra új élményeket élnek át, színpadi és sportsikereket érnek el, megtapasztalják, hogy mindenki értékes tagja a közösségnek és az egész társadalomnak, a traumák feldolgozásának útjára is lépnek. Ettől olyan egyedi hangulatú és hatásos az itt eltöltött idő, amit a gyermekek csak úgy neveznek: „tíznapos mennyország”. Az egyedülálló rendezvényen idén önkéntesekkel, szakemberekkel, segítőkkel együtt 1000 fő vesz részt, amely az ünnepi megnyitóval már hivatalosan is kezdetét vette. A táborozó gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok állami és nem állami gyermekvédelmi gondoskodást végző intézményekből érkeztek az ország minden részéről. Az idei év újdonsága, hogy az ÁGOTA® Tábor az Erzsébet-táborok nagy családjának része lett. Önre is vár egy gyermek! – Legyen Ön is nevelőszülő! Olyan embereket keres az ÁGOTA Közösség Veszprém vármegyében is, akik szeretetteljes, biztonságos környezetet tudnak nyújtani azon gyermekeknek, akik valamilyen okból nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban. Mit adhat ez a hivatás? A tudatot, hogy valós változást hozhat egy gyermek életébe. Egy közösséget, amely támogat, képez és végigkísér az úton. Rendszeres jövedelmet, szociális és szakmai támogatást. Bővebb információkért keresse fel a https://szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni oldalt! Ha úgy érzi, mindig is egy ilyen különleges feladatra várt, egy hivatásra, amely valódi értéket teremt a társadalom számára, jelentkezzen most: [email protected]. Telefonon is érdeklődhet: 06-20/946-1005

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!