Amikor egy ház nemcsak falakból, hanem álomból épül – így lesz valódi otthon a tervezőasztalról

Van egy pont minden nő életében – sokszor egy kisbaba érkezése, vagy az első oviba indulás előtt –, amikor a legfontosabb kérdéssé válik: „Hol lesz az otthonunk? Hol teremthetem meg a család biztonságát?”

És ilyenkor nem elég egy „valami jó helyen lévő ház”. Egy igazi otthon nem az ingatlanhirdetésekből nő ki, hanem a vágyainkból, elképzeléseinkből, a sok-sok esti beszélgetésből, ahol megálmodjuk: hol lesz a gyerekszoba, hova kerül majd a diófa árnyékába a homokozó, és lesz-e elég tárolóhely a legóhalmoknak.

A nők másképp építkeznek. Nem négyzetmétert keresnek, hanem biztonságot, ölelést, levegőt és jövőt.

Az otthon: befektetés a családba

Sokan félnek belevágni az építkezésbe – érthető is. Mert kisgyermekes anyaként az embernek van elég dolga: altatás, bölcsőde, bevásárlás, munka, háztartás… és ehhez még egy építkezés is?

De mi van, ha azt mondjuk: nem neked kell megoldani az egészet?

A több mint 30 éve működő, családi tulajdonú Imperial Holding azért hozta létre saját építkezési rendszerét, hogy ne a családok vállát nyomja az építkezés súlya. Nem csak házat építenek – családi otthont és stílust hoznak létre. Olyan házakat, amelyek:

• valóban kész vannak 5–6 hónap alatt (nem 2–3 év múlva valamikor),

• úgy épülnek, ahogy megálmodtad, és úgy is maradnak, mert minőségi anyagból készülnek,

• és ahol nem te rohangálsz alvállalkozók után.

Az Otthonod ott van, ahol figyelnek Rád

Amikor valaki az Imperial Holdinggal építkezik, mérnökök, tervezők és projektvezetők kísérik végig, és minden döntésben segítenek Nektek.

Nem véletlen, hogy több mint 140 ügyfelük van országszerte Mert itt nem csak azt kérdezik, hogy „mennyiért” – hanem hogy „hogyan szeretnél élni?”

A házak előregyártott elemekből, mégis teljesen testreszabható alaprajzokkal készülnek, a Leier, Liapor és Danish Fabrik technológiáknak köszönhetően pedig értékállóak, egészségesek, jól szigetelnek, és tartósak.

És ami sokunknak fontos: a belső elrendezés tényleg úgy készül, hogy kényelmes legyen a gyerekekkel, legyen elég hely a kabátoknak, pelenkáknak, játéknak, de a mi kis zugunknak is, ahová este egy könyvvel elbújunk 10 percre. Akár a saját belsőépítészük bevonásával is.