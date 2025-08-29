augusztus 29., péntek

2 órája

Árverési hirdetmény – Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#árverés#gépjármű

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszer felületén – elektronikus árverés keretében – értékesíti 21 db vagyonkezelésében lévő leselejtezett gépjárművét.

PR cikk

Az árverés időtartama: 2025. szeptember 12-től szeptember 17-én 21:00 óráig. 

A vagyontárgyak megnevezése: 20 db személygépkocsi, 1 db tehergépkocsi.

Az árverésre kerülő járművekre kizárólag elektronikus úton a https://e-arveres.mnv.hu hivatkozási helyen lehet licitálni. 

Az árverésre kerülő járművek megtekintési helye, ideje: a Veszprém VMRFK telephelyén (Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2.) 2025. szeptember 5-én 10:00-13:00; illetve szeptember 8-án 10:00-15:00 óráig.

A gépjárművekkel kapcsolatosan további információ kérhető munkanapokon a főkapitányság gépjármű szakszolgálatánál

Alföldiné Nagy Hajni: 06-30/600-4587
Lampert Dezső: 06-70/5060-128

 

