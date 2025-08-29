Árverési hirdetmény – Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az árverés időtartama: 2025. szeptember 12-től szeptember 17-én 21:00 óráig.

A vagyontárgyak megnevezése: 20 db személygépkocsi, 1 db tehergépkocsi.

Az árverésre kerülő járművekre kizárólag elektronikus úton a https://e-arveres.mnv.hu hivatkozási helyen lehet licitálni.

Az árverésre kerülő járművek megtekintési helye, ideje: a Veszprém VMRFK telephelyén (Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2.) 2025. szeptember 5-én 10:00-13:00; illetve szeptember 8-án 10:00-15:00 óráig.

A gépjárművekkel kapcsolatosan további információ kérhető munkanapokon a főkapitányság gépjármű szakszolgálatánál:

Alföldiné Nagy Hajni: 06-30/600-4587

Lampert Dezső: 06-70/5060-128