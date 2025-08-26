Elstartolt az Aranykuka nyereményjáték

Hirdetés

A hulladékudvarok látogatottságát és ismertségét szeretné javítani az augusztus 1. és 31. között zajló Aranykuka kampány. Cél az is, hogy a lakosság minél szakszerűbben válogassa szét a leadni kívánt, még hasznosítható hulladékot.

Hogyan zajlik a játék?

A kampány szervezője nyereményjátékkal igyekszik a hulladékudvarok gyakoribb felkeresésére buzdítani a lakosságot. A játék 12 kijelölt hulladékudvarban zajlik. Ezekben augusztus minden hetében nyereményeket és fődíjakat sorsolnak ki azok között, akik ebben az időszakban hulladékot adnak le a résztvevő hulladékudvarokban. Mivel a kampány négy és fél hétig tart, a nyeremények kisorsolására összesen 5 alkalommal kerül sor.

A játék során egy arany színű kuka járja végig a résztvevő hulladékudvarokat. Minden helyszínen található egy megállítótábla egy QR-kóddal a kampány teljes ideje alatt. A játékosok úgy regisztrálhatnak a heti nyereményekre, hogy a hulladék leadása után leolvassák a QR-kódot. A fődíjért az Aranykuka pódiumán elhelyezett QR-kód beolvasásával lehet játszani.

Az Aranykuka minden városban két napig tartózkodik. Aktuális helyzetét a játékosok követhetik az esemény weboldalán található interaktív térképen. Ugyanott megtalálható mind a 12 kijelölt hulladékudvar címe is.

A QR-kóddal lehet részt venni a játékban

A játék tehát úgy működik, hogy az érdeklődők hulladékot adnak le a kijelölt hulladékudvarok egyikében, majd az előbbiek szerint beolvassák a kihelyezett QR-kódokat. Leadható bármilyen, a hulladékudvarban egyébként leadható hulladéktípus, nincs mennyiségi minimum sem, de továbbra is érvényesek a hulladékudvarok korlátai.

Figyeljük az ellenőrző mailt!

A QR-kód a regisztrációs felületre visz. Aki

kitölti a szükséges adatokat,

engedélyezi a helymeghatározást,

és elfogadja a játékszabályzatot,

az automatikusan jelentkezik a heti sorsolásra.

Regisztrációkor minden játékos kap egy ellenőrző e-mailt. A sorsolásba csak akkor kerül be egy résztvevő neve, ha rákattint az ellenőrző e-mailben kapott linkre. Ugyanezen a regisztrációs folyamaton kell végighaladni a fődíjak esetén is, csak ahhoz az Aranykuka pódiumán lévő arany QR-kódot kell beolvasni. Tehát heti nyereményekért a megállítótáblát kell keresni, aki pedig a fődíjat szeretné megnyerni, az figyelje, mikor lesz az adott udvarban az Aranykuka, hogy leolvashassa a rajta lévő kódot.