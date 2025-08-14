augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

36 perce

Figyeljük az intő jeleket a nyaralás alatt

Címkék#ágyi poloska#probléma#panzió

A nyaralás az év egyik legjobban várt időszaka, amikor végre magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapok gondjait, és feltöltődhetünk. A gondtalanság azonban néha csak látszólagos, hiszen előfordulhat, hogy kellemetlen meglepetések árnyékolják be az élményt – például, ha ismeretlen csípésekkel, kiütésekkel ébredünk reggelente a szállodai ágyban. Ilyenkor sokan hajlamosak rögtön a legrosszabbra gondolni, és felsejlik bennük a rettegett ágyi poloska jelenléte.

PR cikk
Figyeljük az intő jeleket a nyaralás alatt

Forrás: abatox.hu  

Bár az ágyi poloska csípés valóban kellemetlen és aggasztó, de nem minden bőrirritáció mögött húzódik meg ez a probléma.

Hogy kerülnek a nyaralásunk helyszínére a poloskák?

A nyári időszakban rengeteg rovar keresi a hűvös menedéket az épületek belsejében. A szállodai szobák, panziók, nyaralók sem kivételek: akaratlanul is befogadhatnak néhány rovart, amely alkalomadtán csípéssel reagál az ember közelségére. Ilyen lehet egy szúnyog, bolha, esetleg hangya is. A nyaralás alatt jelentkező egyszeri csípések tehát egyáltalán nem szokatlanok, és legtöbbször nem utalnak fertőzésre vagy ágyi poloska jelenlétére.

Sok esetben az új étel kipróbálása vagy a megváltozott klíma is kiválthat olyan reakciókat, amelyek bőrpírt, viszketést, apró dudorokat okoznak a bőrön. Ugyanígy a melegkiütés, a napégés vagy a pollenallergia is előidézhet olyan tüneteket, amelyeket elsőre könnyű félreértelmezni. Lényeges tehát, hogy higgadtan vizsgáljuk meg a helyzetet, és ne ítélkezzünk elhamarkodottan – mert a legrosszabb forgatókönyv valójában csak ritkán igazolódik be.

Ha azonban a csípések ismétlődnek, rendszeresen újabbak jelennek meg, különösen a fedett testrészeken – például a háton, deréktájon vagy combon –, érdemes gyanakodni. Ilyenkor célszerű alaposan átnézni az ágyneműt, matracot és a környező bútorokat. Ha apró fekete pöttyöket, vérfoltokat vagy világosbarna bőrdarabkákat találunk, akkor ezek már konkrétabb jelei lehetnek egy rejtett fertőzésnek. Ebben az esetben a legjobb, ha azonnal jelezzük a problémát a szálláshely személyzetének, és kérünk új szobát. Az udvarias, de határozott fellépés ilyenkor elengedhetetlen, hiszen a gyors cselekvés segíthet megelőzni a kellemetlenségek súlyosbodását.

Mit tegyünk azután, hogy átléptünk az otthon küszöbén?

A hazatérés utáni időszak legalább ennyire fontos. Sokan nem is gondolnak rá, hogy a bőröndbe vagy ruhákba bújva hazavihetnek egy-egy rovart, amely aztán otthon is gondot okozhat. Ezért érdemes a szállodai tartózkodás után fokozott figyelmet fordítani a csomagok átvizsgálására. A ruhákat lehetőleg még az otthoni szekrénybe kerülés előtt mossuk ki magas hőfokon, a bőröndöt pedig töröljük át vagy porszívózzuk ki alaposan. Egyesek még kontakt hatású rovarirtó spray használatát is javasolják a külső felület lefújására. A cipőket hajszárítóval átmelegíthetjük, hiszen a magas hő elpusztítja a lappangó élősködőket.

Az ilyen elővigyázatosság különösen akkor válik fontossá, ha az utazás után néhány nappal ismételten csípéseket tapasztalunk magunkon. Ha ezek rendszeresek, és főként éjszaka jelentkeznek, akkor már nagyobb a valószínűsége annak, hogy valami több van a háttérben. Ilyen esetben nem érdemes halogatni: egy szakszerű konzultáció gyorsan tisztázhatja a kérdést, és ha szükséges, megelőzhető a komolyabb fertőzés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu