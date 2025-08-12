Hogyan lett ekkora sztár Szoboszlaiból?

Mi Szoboszlai sikerének a titka, és hogyan jutott el idáig?

A sportivo.hu rendszeresen beszámol Szoboszlai aktuális brillírozásairól a Liverpoolban, meg persze hazai terepen is. A fiatal tehetség bravúros góljait pedig világszerte tátott szájjal nézik nemcsak a rajongók, de a futball szakmai elit is. Szoboszlai titkos receptjét senki sem tudja, de páratlan játékából erősen érződik a tálentumon túl az akaraterő, a küzdeni akarás és a kitartás esszenciája is. Mindezt pedig a sikeres sportemberek egyik legfontosabb összetevője spékeli meg: az alázat. De a hozzáálláson túl szüksége volt arra is, hogy jól helyezkedjen nemcsak a pályán, hanem a foci világában is.

Út a Salzburgtól Liverpoolig

Szoboszlai Székesfehérváron kezdte pályafutását, majd a Red Bull Salzburghoz került. Olyan eredményeket ért el a bajnokságban és a nemzetközi kupákban, hogy 2021-ben az RB Leipzig 20 millió euróért szerződtette, ezzel ő lett a valaha volt legdrágább magyar játékos. Azóta három szezon alatt kétszer nyerte meg a német kupát, miközben folyamatos fejlődést mutatott.

2023 nyarán következett a nagy áttörés, amikor a Liverpool leigazolta a szerződési záradékát kiváltva mintegy 70 millió euróért, amely a klub történetének egyik legdrámaibb árává vált. A Premier League-ben már egyértelműen alap emberré vált, és kulcsszerepet játszott a Liverpool 2024–25-ös bajnoki címében is.

Piaci érték és nemzetközi figyelem

A Transfermarkt friss értékelése szerint Dominik piaci értéke jelenleg 80 millió euró, ami öt millió euróval több az előző évhez képest. Más források is hasonló tartományt jeleznek, hiszen a FootballTransfers aktuális számítása szerint 70–85 millió euró közötti megbecsült értékről van szó. Ez a világ legértékesebb játékosai között is előkelő pozíciót jelent. De Szoboszlai nemcsak a pályán, hanem a reklámok világában is szép teret hódított magának. Már több nemzetközi márka választotta arcának, és így elismert sportolói státuszt ért el.

Nincs visszaút, jön a világsztárság!

Jelenleg egyetlen konkrét átigazolási ajánlatról sem jelentették, hogy reális esély lenne a távozására. Igaz, a közelmúltban szaúd-arábiai klubok érdeklődéséről szóltak pletykák, akár 120 millió eurós ajánlattal is, de ezekből nem lett nyélbe ütött üzlet. Úgy tűnik, hogy Szoboszlai jelenleg elégedett Liverpoolban, és inkább további trófeák megszerzésére koncentrál.