Hogyan válasszunk vakolat színt, és mikor érdemes újravakolni a házat?

Egy ház homlokzata nemcsak védi az épületet, hanem meghatározza az összképet és az ingatlan értékét is. Az, hogy milyen színt és milyen típusú vakolatot választunk, hosszú évekre előre befolyásolja otthonunk megjelenését és állapotát. Érdemes tehát átgondolni, mikor elég egy festés, és mikor van szükség új vakolatra, valamint, hogy melyik vakolattípus és szín illik legjobban a házhoz.

Színválasztás – hogyan döntsünk okosan?

Környezethez illeszkedés: egy családi ház homlokzata akkor harmonikus, ha figyelembe vesszük a környék stílusát és a természetes környezetet.

Időjárás hatásai: világos színek lassabban fakulnak és jobban bírják a napsütést, míg a sötét árnyalatok gyorsabban felmelegszenek.

Stílus és egyéniség: klasszikus házhoz remekül illenek a bézses, földszínes árnyalatok, míg modern otthonoknál a fehér, szürke vagy antracit dominál. A Revco vakolatok széles szín- és struktúraválasztékban érhetők el, így mindenki megtalálja a stílusához illőt.

Gyakorlati szempontok: a teljesen fehér és a nagyon sötét homlokzatokon könnyebben meglátszik a kosz. Érdemes középárnyalatot választani a tartós, ápolt megjelenés érdekében.

Festés vagy újravakolás?

Elég a festés, ha a meglévő vakolat ép, nem repedezett és nem mállik. Ilyenkor egy korszerű kültéri festék új életet adhat a falnak.

Újravakolás szükséges, ha a felület sérült, leválik vagy nagyobb hibák láthatók rajta. Ebben az esetben a festés csak rövid távú megoldás lenne, míg egy új, jó minőségű Revco vakolat hosszú évekre garantálja a tartós és esztétikus homlokzatot.

Kapart vagy gördülőszemcsés vakolat?

A homlokzat textúrája legalább olyan fontos, mint a színe, hiszen a fény-árnyék játékát és az épület karakterét is befolyásolja. A leggyakoribb struktúrák a kapart és a gördülőszemcsés vakolatok.

Kapart vakolat

Egyenletes, finomabb felületet ad, modern, letisztult hatással.

Kevésbé hajlamos a szennyeződések megtapadására, ezért könnyebben tisztán tartható.

Gyakran alkalmazzák minimalista, új építésű házaknál.

Gördülőszemcsés (dörzsölt) vakolat

Erőteljesebb, rusztikusabb textúrát hoz létre.

Különösen ellenálló a mechanikai hatásokkal szemben, ezért forgalmasabb utcafrontokon előnyös.

Klasszikusabb épületeknél is népszerű, mert mozgalmasabb, karakteresebb felületet biztosít.

A Revco vakolatok mindkét struktúrában elérhetők, így az épület stílusához és a környezeti igénybevételhez igazodva választható ki a megfelelő megoldás.