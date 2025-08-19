1 órája
Túlélés helyett élmény: így lesz más az idei iskolakezdés
Iskolakezdés idején mindenki rohan. De lehet ezt máshogy is csinálni. Tudd meg, hogyan hozhatsz ki többet az augusztusi káoszból! Augusztus második felében már érezni lehet a levegőben: valami új kezdődik. Az iskolakezdés nemcsak a gyerekeknek, de a szülőknek is kihívás – listák, időpontok, teendők, sűrűsödő napirendek. De mi lenne, ha idén kicsit másképp csinálnád? Lehet ezt okosabban, nyugodtabban, és igen – akár örömmel is.
Forrás: stop-shop.com
Ne próbálj mindent egyben letudni
Sokan még mindig egyetlen, feszített napra próbálják belezsúfolni az iskolakezdési nagybevásárlást: írószer, új hátizsák, tornazsák, cipő, egy kis ruha, talán még egy új kulacs is – és persze az elmaradhatatlan tízórais doboz. De ez az egy nap sokszor egyet jelent a türelmetlenséggel, tömeggel, stresszel.
Mi lenne, ha most kipróbálnál valami újat, és egy nyitott átlátható bevásárlóparkot választanál? Olyan helyet, ahol nem kell harcolni a parkolóhelyért, a boltok jól átláthatók, közel vannak egymáshoz, és simán belefér az is, hogy félúton visszaülj a kocsiba, tarts egy szünetet, vagy akár beülj egy kávéra.
Ahol egyszerűbb minden – a Stop Shop-ban
Egyre több helyen találkozni ilyen városi oázisokkal – a Stop Shop pedig pontosan ezt a filozófiát képviseli. Nem akar többnek látszani, mint ami: egy átgondolt, emberközpontú tér, ahol tényleg könnyebb elintézni a napi teendőket. Főleg akkor, ha minden perced számít.
Miért lehet ez most a legjobb választás?
- Mindig van parkolóhely. Tényleg.
- A Parkl applikációval a parkolás szinte automatikus – és még elektromos autót is tudsz tölteni, amíg vásárolsz.
- Az üzletek átlátható elrendezésben vannak, nincs fölösleges keringés.
- A legtöbb Stop Shop egyszintes kialakítású, így könnyű közlekedni – akkor is, ha babakocsival vagy épp egy fáradt kisiskolással vagy úton.
- És a legpraktikusabb: a hét minden napján nyitva vannak, így nem gond, ha valami utolsó pillanatban jut eszedbe.
A Stop Shop akkora országos lefedettséggel rendelkezik, hogy szinte biztos, a te közeledben is találsz egyet. Több mint 14 helyszínen várnak országszerte – például Hűvösvölgyben, Hatvanban, Miskolcon, Nagykanizsán, Szolnokon és Veszprémben. A teljes listát itt találod: https://stop-shop.com/hu/magyarorszag
Egy kis plusz a családi kasszának is
Ha már úgyis belefogsz az iskolakezdési beszerzésekbe, miért ne lehetne ebből még valami extra is? Idén a Stop Shop egy nyereményjátékkal is készül, ami segíthet abban, hogy kicsit könnyebb legyen az őszi indulás – akár pénzügyileg is.
- Augusztus 18. és szeptember 7. között, ha legalább 3.000 Ft értékben vásárolsz egy Stop Shop üzletben,
- és feltöltöd a blokkon található AP kódot,
- naponta nyerhetsz 20.000 Ft-os vásárlási utalványt, az általad kiválasztott üzlet valamelyikébe: Deichmann, dm, Ecofamily, Müller vagy Pepco
- a játék végén pedig 1 millió forintos vásárlási lehetőség is a tiéd lehet – amit te döntesz el, melyik Stop Shop üzleteiben szeretnél elkölteni.
Nem csak füzetekre vagy iskolatáskára költheted el a nyereményt – akár egy új cipőre, otthoni dekorra vagy valami apró jutalomra is, amiért túl vagytok az első hetek forgatagán. Használd ki a lehetőséget, és váltsd be arra, ami neked a legnagyobb örömet okozza. A részletekért és a kódregisztrációért kattints ide: http://www.stopshopnyeremeny.hu/
Zárd le a nyarat úgy, hogy ne csak túléld
Az iskolakezdés jön, akár készen állunk rá, akár nem. De az, hogy hogyan éljük meg, csak rajtunk múlik. Lehet kapkodás, viták, stressz – vagy lehet tudatos, jól szervezett, és igen, akár egy kicsit élvezhető is. Egy jó helyszínválasztás, pár előre gondolt nap, és még maradhat idő egy utolsó nyári fagyira, kirándulásra vagy közös semmittevésre. Mert a tanév hosszú lesz – de most még van néhány nap, ami csak a tiétek.