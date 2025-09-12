130 éves a Skoda – történelmi mérföldkövek és jubileumi kedvezmények a Piedl Kft.-nél

Az elmúlt 130 évben a Skoda a kelet-közép-európai autóipar egyik legfontosabb szereplőjévé vált, és ma már világszerte ismert és elismert márka. A vállalat modellpalettája folyamatosan bővült: a kompakt Fabia és Scala, a családok kedvence, az Octavia, a sokoldalú Karoq és Kamiq, valamint a csúcskategóriás Kodiaq és Superb mellett az elektromos mobilitás felé is nyitott a Skoda az Enyaq és az Elroq modellek bevezetésével.

Jubileumi extra kedvezmények – részletek

Az alábbi modellekhez érhetők el a jubileumi kedvezmények:

Fabia – minden felszereltségi szinten

– minden felszereltségi szinten Scala – minden felszereltségi szinten

– minden felszereltségi szinten Kamiq – minden felszereltségi szinten

– minden felszereltségi szinten Karoq – minden felszereltségi szinten (kivéve a Joy modelleket)

– minden felszereltségi szinten (kivéve a Joy modelleket) Octavia Limuzin – minden felszereltségi szinten

A kedvezmények mértéke a modell és felszereltségi szint függvényében 130.000 és 390.000 forint között mozog, ami jelentős megtakarítást jelenthet az új autót vásárlóknak.

Az akció feltételei

Az akció kizárólag a készlet erejéig vagy visszavonásig és kizárólag a 2025. december 31-ig forgalomba helyezett és átvett autókra érvényes!

Az akció a Porsche Finance Zrt. akciós lízingajánlataival (akár 0,01% THM!!!) összevonható!

Miért érdemes most a Piedl Kft.-t választani?

A Piedl Kft. Veszprém és környéke hivatalos Skoda márkakereskedéseként nemcsak a jubileumi akció részleteiről ad pontos tájékoztatást, hanem segít a megfelelő modell kiválasztásában, a finanszírozási lehetőségek megtervezésében és a teljes körű ügyintézésben is.

Ez a jubileumi időszak kiváló alkalom arra, hogy az autóvásárlók kedvező feltételek mellett válasszanak a Skoda modelljei közül, amelyek ötvözik a modern technológiát, a biztonságot és a megbízhatóságot.

A Skoda 130 éves története a folyamatos innovációról, a megbízhatóságról és a jövőbe mutató megoldásokról szól. A jubileumi kedvezmények révén most a vásárlók is részesei lehetnek ennek a történetnek – ráadásul rendkívül kedvező feltételek mellett.

Érdeklődjön a részletekről a Piedl Kft. veszprémi márkakereskedésében, és használja ki a korlátozott ideig elérhető jubileumi kedvezményeket!