A Skoda autómárka idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. A több mint egy évszázados múlttal rendelkező vállalat története 1895-ben indult Csehországban, amikor Václav Laurin és Václav Klement megalapította a Laurin & Klement céget. Az első kerékpárok, majd motorkerékpárok gyártása után 1905-ben megjelent az első automobil, a legendás Voiturette A, amely megnyitotta az utat a Skoda későbbi sikerei előtt.

PR cikk
130 éves a Skoda – történelmi mérföldkövek és jubileumi kedvezmények a Piedl Kft.-nél

Az elmúlt 130 évben a Skoda a kelet-közép-európai autóipar egyik legfontosabb szereplőjévé vált, és ma már világszerte ismert és elismert márka. A vállalat modellpalettája folyamatosan bővült: a kompakt Fabia és Scala, a családok kedvence, az Octavia, a sokoldalú Karoq és Kamiq, valamint a csúcskategóriás Kodiaq és Superb mellett az elektromos mobilitás felé is nyitott a Skoda az Enyaq és az Elroq modellek bevezetésével.

Jubileumi extra kedvezmények – részletek

Az alábbi modellekhez érhetők el a jubileumi kedvezmények:

  • Fabia – minden felszereltségi szinten
  • Scala – minden felszereltségi szinten
  • Kamiq – minden felszereltségi szinten
  • Karoq – minden felszereltségi szinten (kivéve a Joy modelleket)
  • Octavia Limuzin – minden felszereltségi szinten

A kedvezmények mértéke a modell és felszereltségi szint függvényében 130.000 és 390.000 forint között mozog, ami jelentős megtakarítást jelenthet az új autót vásárlóknak.

 

Az akció feltételei

Az akció kizárólag a készlet erejéig vagy visszavonásig és kizárólag a 2025. december 31-ig forgalomba helyezett és átvett autókra érvényes!

Az akció a Porsche Finance Zrt. akciós lízingajánlataival (akár 0,01% THM!!!) összevonható!

Miért érdemes most a Piedl Kft.-t választani?

A Piedl Kft. Veszprém és környéke hivatalos Skoda márkakereskedéseként nemcsak a jubileumi akció részleteiről ad pontos tájékoztatást, hanem segít a megfelelő modell kiválasztásában, a finanszírozási lehetőségek megtervezésében és a teljes körű ügyintézésben is.

Ez a jubileumi időszak kiváló alkalom arra, hogy az autóvásárlók kedvező feltételek mellett válasszanak a Skoda modelljei közül, amelyek ötvözik a modern technológiát, a biztonságot és a megbízhatóságot.

A Skoda 130 éves története a folyamatos innovációról, a megbízhatóságról és a jövőbe mutató megoldásokról szól. A jubileumi kedvezmények révén most a vásárlók is részesei lehetnek ennek a történetnek – ráadásul rendkívül kedvező feltételek mellett.

Érdeklődjön a részletekről a Piedl Kft. veszprémi márkakereskedésében, és használja ki a korlátozott ideig elérhető jubileumi kedvezményeket!

 

Történelem és jövő egy helyen

Skoda 130 éves története egyben technológiai fejlődéstörténet is: a gőzgépektől a belső égésű motorokon át az elektromos hajtásokig vezetett az út. A márka ma már nemcsak a hagyományairól, hanem a jövőbe mutató innovációiról is ismert.

A jubileumi évforduló így nemcsak visszatekintés a múltra, hanem előretekintés is: a Skoda elkötelezett amellett, hogy az elektromobilitás és a fenntarthatóság területén is vezető szerepet töltsön be.

Ha szeretne többet megtudni a jubileumi kedvezményekről, vagy kipróbálná a Skoda legújabb modelljeit, keresse bizalommal a Piedl Kft. veszprémi márkakereskedését. A kedvezmények csak korlátozott ideig érhetők el, így érdemes minél előbb tájékozódni a részletekről.

Látogass el hozzánk Veszprémben, vagy nézd meg kínálatunkat online: www.autopiedl.hu

8200 Veszprém

Gladsaxe u. 4.

06 88 576 500

[email protected]

 

