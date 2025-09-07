7 tévhit a gyökérkezelésről – mítoszok és a valóság

#1 „A gyökérkezelés mindig fájdalmas”

Ez talán a legismertebb és legmakacsabb tévhit. Valóban volt idő, amikor a fájdalomcsillapítás lehetőségei korlátozottak voltak, és sokan rossz élményként őrizték meg a régi kezelések emlékét. De azóta nagyot változott a világ.

Ma már korszerű érzéstelenítők állnak rendelkezésre, amelyek segítségével a gyökérkezelés gyakorlatilag teljesen fájdalommentes. A legtöbb páciens meglepetten tapasztalja, hogy a beavatkozás nem rosszabb, mint egy átlagos tömés – sőt, többnyire épp a gyökérkezelés szünteti meg a hosszan tartó, kínzó fájdalmat.

#2 „A gyökérkezelt fogat úgyis ki kell végül húzni”

Sokan úgy gondolják, hogy a gyökérkezelés csupán ideiglenes megoldás, amivel legfeljebb néhány évig lehet még „húzni az időt”, mielőtt elkerülhetetlenné válik a foghúzás. Ez azonban teljes félreértés.

Egy jól elvégzett gyökérkezelés után a fog évtizedekig is panaszmentesen a helyén maradhat. Természetesen az eljárást követően gondoskodni kell a megfelelő helyreállításról – például koronával –, de ha ez megtörténik, a gyökérkezelt fog ugyanúgy részt vehet a rágásban, mint bármelyik másik.

#3 „Ha már fáj, akkor úgyis késő – inkább vegyük ki”

Sokan úgy vélik, hogy ha egy fog fáj, az menthetetlen, és nincs más megoldás, mint a foghúzás. A valóság ezzel szemben az, hogy a fájdalom gyakran éppen azt jelzi: most még éppen időben vagyunk. Ha ilyenkor fordulunk fogorvoshoz, a gyökérkezelés szinte azonnal megszüntetheti a fájdalmat, és egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a fogat megtartsuk.

A kihúzott fog helyének pótlása mindig összetettebb és költségesebb beavatkozás, mint a gyökérkezelés. Nem véletlen, hogy a modern fogászat alapelve: ha csak lehet, a saját fogat mindig érdemes megőrizni.

#4 „A kezelés hosszú, bonyolult, és többször vissza kell menni”

Ez sem igaz minden esetben. A gyökérkezelés menete attól függ, milyen állapotban van az adott fog, és hány gyökércsatornája van – de egy egyszerűbb eset akár egyetlen alkalommal is megoldható. Komplikáltabb helyzetekben valóban szükség lehet több ülésre, de a kezelések között általában nincs fájdalom vagy kellemetlenség.