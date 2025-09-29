Hirdetés
1 órája
Csatlakozz Te is építőanyagokat gyártó partnerünkhöz!
GÉPKEZELŐKÉNT keress akár bruttó ~430.000-550.000 Ft között BALATONFŰZFŐN!
Feltételek:
✅Középfokú végzettség ELŐNY;
✅ 3 műszakos (5+2) munkarend vállalása;
✅Gyártógépek kezelésében szerzett tapasztalat
Feladatok:
👉Gépkezelési feladatok ellátása a gyártóüzemben;
👉Termelési folyamatok támogatása,
👉Biztonsági és munkavédelmi előírások betartása
Részletes tájékoztatásért keresd irodánkat az alábbi elérhetőségen:
☎️06 22 510 230☎️
Adecco Kft.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre