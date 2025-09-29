szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Csatlakozz Te is építőanyagokat gyártó partnerünkhöz!

Címkék#gépkezelő#Adecco Kft#Balatonfűzfő

GÉPKEZELŐKÉNT keress akár bruttó ~430.000-550.000 Ft között BALATONFŰZFŐN!

PR cikk
Csatlakozz Te is építőanyagokat gyártó partnerünkhöz!

Feltételek:

✅Középfokú végzettség ELŐNY;

✅ 3 műszakos (5+2) munkarend vállalása;

✅Gyártógépek kezelésében szerzett tapasztalat

Feladatok:

👉Gépkezelési feladatok ellátása a gyártóüzemben;

👉Termelési folyamatok támogatása,

👉Biztonsági és munkavédelmi előírások betartása

Részletes tájékoztatásért keresd irodánkat az alábbi elérhetőségen:

☎️06 22 510 230☎️

Adecco Kft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu