Hogyan léphet sikeresen külpiacra egy vállalkozás? – ingyenes tréning segít a kamaránál

Címkék#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara#Szövetségben a Vállalkozó#Vállalkozásfejlesztés Program

Sok vállalkozó álma, hogy termékét vagy szolgáltatását ne csak Magyarországon, hanem külföldön is megismerjék. De hogyan kell nekivágni a külpiacra lépésnek? Mire kell figyelni, amikor más ország kultúrájához, szokásaihoz, vásárlói elvárásaihoz igazítjuk az üzleti stratégiánkat? És hogyan lehet elkerülni a leggyakoribb hibákat?

Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a vállalkozók egy különleges, térítésmentes külgazdasági tréningen, amelyet a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervez szeptember 18-án Veszprémben. A program célja, hogy gyakorlati tudást adjon a külpiaci terjeszkedéshez, és segítsen a vállalkozásoknak abban, hogy magabiztosan lépjenek a nemzetközi porondra.

Nem csak elmélet – valódi példák és gyakorlati tudás

Az esemény előadója, dr. Malota Erzsébet nemzetközi marketing szakértő, a Malota Akadémia alapítója. Előadásaiban nemcsak elméletet hallhatnak a résztvevők, hanem életszerű példákat is – például, hogy miért bukott el egy cég a külpiacon, és mi vezetett egy másik vállalkozás sikeréhez.

A tréning során a következő témák kerülnek terítékre:

  • Hogyan ismerjük fel és kezeljük a kulturális különbségeket a külpiacon?
  • Gyakorlati példák: vállalatok sikeres és sikertelen külpiaci tevékenységei
  • Márkaépítés és marketing külföldi piacokon
  • Hogyan lehet hatékony nemzetközi marketingtervet készíteni, amely valóban működik?

Kis létszám, nagy előny

A program különlegessége, hogy mindössze 20 fő vehet részt rajta, így a vállalkozók személyre szabott tanácsokat és közvetlen visszajelzést kaphatnak. 

Miért érdemes jelentkezni?

Ez a tréning nem csak azoknak szól, akik már a nemzetközi piacra készülnek, hanem azoknak is, akik egyelőre csak gondolkodnak a lehetőségen. A megszerzett tudás ugyanis abban is segít, hogy a vállalkozók jobban lássák, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy külföldön is megállják a helyüket.

A külpiacra lépés komoly kihívás, de megfelelő tudással és felkészüléssel igazi lehetőség lehet minden vállalkozás számára.

Részvételi információk:

  • A program térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és csak rendezett kamarai hozzájárulással vehető igénybe.
  • A jelentkezési határidő: szeptember 15.
  • A tréning maximális létszáma 20 fő, így érdemes mielőbb jelentkezni.

További információ és jelentkezés: https://veszpremikamara.hu/kulgazd25

A rendezvény Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Szövetségben a Vállalkozókkal” című megállapodása és az ahhoz kapcsolódó Vállalkozásfejlesztés Program keretében, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg.

 

