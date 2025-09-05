Hogyan léphet sikeresen külpiacra egy vállalkozás? – ingyenes tréning segít a kamaránál

Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a vállalkozók egy különleges, térítésmentes külgazdasági tréningen, amelyet a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervez szeptember 18-án Veszprémben. A program célja, hogy gyakorlati tudást adjon a külpiaci terjeszkedéshez, és segítsen a vállalkozásoknak abban, hogy magabiztosan lépjenek a nemzetközi porondra.

Nem csak elmélet – valódi példák és gyakorlati tudás

Az esemény előadója, dr. Malota Erzsébet nemzetközi marketing szakértő, a Malota Akadémia alapítója. Előadásaiban nemcsak elméletet hallhatnak a résztvevők, hanem életszerű példákat is – például, hogy miért bukott el egy cég a külpiacon, és mi vezetett egy másik vállalkozás sikeréhez.

A tréning során a következő témák kerülnek terítékre:

Hogyan ismerjük fel és kezeljük a kulturális különbségeket a külpiacon?

Gyakorlati példák: vállalatok sikeres és sikertelen külpiaci tevékenységei

Márkaépítés és marketing külföldi piacokon

Hogyan lehet hatékony nemzetközi marketingtervet készíteni, amely valóban működik?

Kis létszám, nagy előny

A program különlegessége, hogy mindössze 20 fő vehet részt rajta, így a vállalkozók személyre szabott tanácsokat és közvetlen visszajelzést kaphatnak.

Miért érdemes jelentkezni?

Ez a tréning nem csak azoknak szól, akik már a nemzetközi piacra készülnek, hanem azoknak is, akik egyelőre csak gondolkodnak a lehetőségen. A megszerzett tudás ugyanis abban is segít, hogy a vállalkozók jobban lássák, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy külföldön is megállják a helyüket.

A külpiacra lépés komoly kihívás, de megfelelő tudással és felkészüléssel igazi lehetőség lehet minden vállalkozás számára.

Részvételi információk:

A program térítésmentes , de előzetes regisztrációhoz kötött , és csak rendezett kamarai hozzájárulással vehető igénybe.

, de , és csak vehető igénybe. A jelentkezési határidő: szeptember 15.

A tréning maximális létszáma 20 fő, így érdemes mielőbb jelentkezni.

További információ és jelentkezés: https://veszpremikamara.hu/kulgazd25

A rendezvény Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Szövetségben a Vállalkozókkal” című megállapodása és az ahhoz kapcsolódó Vállalkozásfejlesztés Program keretében, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg.