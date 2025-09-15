Hogyan szólítsuk meg ügyfeleinket? – Marketing workshop vállalkozóknak Tapolcán, Ajkán és Pápán

A program során a résztvevők saját termékük vagy szolgáltatásuk marketing-kommunikációs tervén dolgoznak, gyakorlati szemlélettel, lépésről lépésre haladva. Szó lesz a vevőprofil készítéséről, a kulcsüzenetek megfogalmazásáról, a tartalomtípusok tudatos megválasztásáról, valamint arról is, hogyan építhető be a mindennapi munkába a történetmesélés és az AI-eszközök használata.

Az interaktív workshopot Dr. Malota Erzsébet, a Malota Akadémia alapítója és elismert marketingkutató vezeti, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik egyetemi és vállalati környezetben, 19 országban, 24 egyetemen szerzett szakmai és interkulturális jártasságot, és közel 150 tudományos cikk szerzője.

Időpontok és helyszínek:

Tapolca – 2025. október 1. (szerda), Hunguest Hotel Pelion

– 2025. október 1. (szerda), Hunguest Hotel Pelion Ajka – 2025. október 2. (csütörtök), Hotel Kristály

– 2025. október 2. (csütörtök), Hotel Kristály Pápa – 2025. október 3. (péntek), Hotel Villa Classica

A program minden helyszínen 9:00 és 12:00 óra között zajlik, érkezés és regisztráció 8:30-tól. A rendezvény térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, és feltétele a rendezett kamarai hozzájárulás. A részvételhez szükséges a saját laptop, hiszen a gyakorlati munka középpontjában a résztvevők egyéni terveinek kidolgozása áll.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 28.

A workshopokra külön-külön lehet regisztrálni, helyszínenként maximum 20 fő jelentkezését tudják fogadni.

Az online jelentkezési lapok elérhetők a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján: www.veszpremikamara.hu/marketing2025

A program Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Szövetségben a Vállalkozókkal” című megállapodása és az ahhoz kapcsolódó Vállalkozásfejlesztés Projekt keretében valósul meg.