Kiemelt Skoda kedvezmények orvosoknak, gyógyszerészeknek és honvédségi dolgozóknak – a Piedl Kft. közreműködésével

A program célja, hogy a társadalom megbecsült szakmai közösségei – az orvosok, gyógyszerészek és az ország védelmében dolgozó katonák – elérhető áron jussanak modern, biztonságos és környezetbarát járművekhez, miközben a hazai autópark megújulását is támogatják.

Kedvezmények a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjai számára

A Porsche Hungaria a MOK-kal, illetve az MGYK-val kötött megállapodásai alapján, a kamarák tagjai jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak új Skoda gépjárműveket. A kedvezmény igénybevételére érvényes tagsági kártyával rendelkező kamarai tagok jogosultak (mok.hu/tagsagellenorzes).

Kedvezmények a Magyar Honvédség dolgozóinak

A Porsche Hungaria és a Honvédelmi Minisztérium közös programja lehetővé teszi, hogy a honvédségi dolgozók is kiemelt kedvezményekkel jussanak új Skoda modellekhez. A kedvezmények igénybevételéhez a munkaviszony és a szolgálati státusz igazolása szükséges.

Az akció főbb feltételei:

Minimum 3 hónapos kamarai tagsági viszony, vagy honvédségi munkaviszony szükséges.

A járművet legalább 6 hónapig üzemben kell tartani.

Az autó tovább értékesítése 6 hónapig nem megengedett.

Személyenként maximum 1 gépkocsi vásárolható.

Miért éri meg most a Piedl Kft.-t választani?

Kiemelt helyi partner: a Piedl Kft. Veszprém és környéke meghatározó Skoda márkakereskedése, amely kiemelt figyelmet fordít a szakmai közösségekre.

a Piedl Kft. Veszprém és környéke meghatározó Skoda márkakereskedése, amely kiemelt figyelmet fordít a szakmai közösségekre. Széles modellválaszték: az Octavia és a Superb a legnépszerűbb családi és céges autók, míg az Enyaq az elektromos mobilitás új mércéje.

az Octavia és a Superb a legnépszerűbb családi és céges autók, míg az Enyaq az elektromos mobilitás új mércéje. Személyre szabott tanácsadás: kollégáink segítenek a megfelelő finanszírozási konstrukció kiválasztásában.

kollégáink segítenek a megfelelő finanszírozási konstrukció kiválasztásában. Megbízhatóság és biztonság: a Skoda modellek hosszú távon is gazdaságos és környezetbarát megoldást kínálnak.

TopCard aktiválása: az új autó átadásakor/után a TopCard 1 évre díjmentesen jár; a kedvezmények a programban részt vevő márkaszervizekben érvényesíthetők. A kedvezmények és a hosszabbítás nyomon követése a carlog ügyfélportálon lehetséges. Škoda Magyarország

Miért éri meg most lépni?

Kézzelfogható szerviz- és üzemeltetési megtakarítás az első évben a TopCard révén (konkrét, tételes kedvezményekkel). Škoda Magyarország

az első évben a TopCard révén (konkrét, tételes kedvezményekkel). Biztonságos és átlátható folyamat : a MOK hivatalos felületén kommunikált program, márkaszintű támogatással. mok.hu

: a MOK hivatalos felületén kommunikált program, márkaszintű támogatással. Széles modellpaletta (Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq és további változatok), rövid elérhetőségi útvonalakkal a márkahálózathoz és készlethez. Škoda Magyarország

Gyakori kérdések (röviden)

A kedvezmény automatikus?

Nem. A kedvezmény MOK-tagsághoz kötött, és a pontos kondíciókat a márkakereskedés állapítja meg az aktuális ajánlatok alapján. mok.hu